«Олтин қалам – 2021» танловига

ФЕСТИВАЛЬ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

По инициативе управления культуры, отделения Союза художников Узбекистана, объединения профсоюзных организаций области. в целях широкого привлечения молодежи в учреждения культуры и искусства, приобщения их к искусству в рамках пяти важных инициатив выдвинутых Президентом в Центре «Духовности и просветительства» города Гулистана состоялась выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Санъатим – бахтим» «Искусство – счастье мое». С творческими работами в ней приняли участие преподаватели и учащиеся школ музыки и искусств, центров культуры.

Грандиозный по своему замыслу и масштабам фестиваль- выставку декоративно прикладного искусства открыл своим выступлением детский ансамбль «Гульноз» школы музыки и искусств № 1 города Гулистана, руководитель ансамбля, хореограф Б.Холикова. Участницы ансамбля исполнили покоривший весь мир, зажигательный танец «Сават» и завоевали любовь поклонников танцевального искусства. Выступление детского танцевального ансамбля школы музыки и искусств № 1 города Сырдарьи понравилось всем. «Бухарский танец» в их исполнении вызвал бурю оваций восторженной публики.

Карантин дал о себе знать вынужденным затишьем и безмолвием в сфере культуры. С апреля минувшего года проведение культурно массовых мероприятий было приостановлено. И сегодня, спустя одиннадцать месяцев смягчения ограничительных мер как для мастеров искусств, так педагогов и учащихся стало глотком свежего воздуха. Нынешняя выставка превратилась в настоящий праздник, где педагоги обменивались своим опытом, идеями, делились планами, а самое главное она объединила вокруг себя творческих людей, ставших единомышленниками, подарила радость общения.

Звучащая в выставочном зале веселая музыка воодушевляет и поднимает настроение. На размещенной в фойе выставке представлены творческие работы педагогов по направлению прикладное искусство, проходя мимо которых невозможно не остановиться, одна работа лучше другой. У каждого педагога свой стиль, созданные ими образы уникальны и неповторимы. Здесь, как на огромном восточном базаре, чего только нет! Притягивающие взгляд ручной работы яркие ковры и сюзане, резные шкатулки, тарелки с восточными миниатюрами, предметы керамики, внушительные скульптуры, глиняные поделки и статуэтки, национальная женская одежда, ювелирные украшения. Все можно потрогать руками, а некоторые изделия даже купить.

Работы, представленные участниками выставки, привлекают внимание своей оригинальностью, изысканностью, богатой фантазией и многообразием форм. Глядя на всю эту красоту, лишний раз убеждаешься, что нет предела совершенству и мастерству, насколько талантливы наши педагоги и их воспитанники.

Вступительным словом мероприятие открыл руководитель областного управления культуры Эркин Худойкулов. Он отметил, что в нашей стране созданы все необходимые условия для повышения творческого потенциала молодежи, в частности, организованная выставка способствует повышению у молодежи интереса к прикладному и другим видам искусств, выявлению талантов. Вместе с тем она дает возможность ближе ознакомиться с творческой деятельностью молодых педагогов. Поздравил участников выставки с её открытием и пожелал всем новых творческих успехов. Заверил, что в скором будущем на пустующей территории рядом с курантами будет построен большой стеклянный сувенирный магазин, где можно будет купить изделия мастеров, полюбоваться их красотой. Здесь же, в другой части магазина, за стеклянными витринами будет расположен своеобразный музей прикладного искусства. Новый музей смогут посетить и ознакомиться с достижениями своих земляков все желающие без исключения, в том числе гости столицы. Также свои искренние пожелания участникам выставки выразили председатель областного Творческого союза художников Узбекистана Анарбой Бойбеков, председатель областного объединения профсоюзов Баходир Хамиджонов.

Затем гости и учащиеся ознакомились с выставкой. Представленные на ней лучшие работы педагогов отдела декоративно-прикладного искусства детской школы музыки и искусств № 6 Мирзаабадского района Сожиды Холбутаевой, Гульчехры Нурбоевой, Шохисты Абдумуминовой, Хафизы Шойзоковой, Инобат Ибрагимовой, Дониера Зоирова, Хабибы Заировой, Нафисы Мусаевой, Нафисы Ханимкуловой, Мавлюды Мамадиеровой привлекли внимание многих. Вышитые бисером картины «Самарканд», «Регистан», «Медресе», «Бухара» просто изумляют.

Мастерски выполненные работы педагогов школы музыки и искусств № 11 Сырдарьинского района Шахнозы Суюновой и Лейлы Камбаровой никого не оставили равнодушными.

Особое внимание привлекли вышитые Шахнозой на черном бархате золотыми нитями большие картины «Соборная мечеть», «Птица счастья – Хумо», «Бухарские узоры» «Миндаль», «Древо жизни» и другие. В настоящее время в коллекции вышивальщицы десятки крупных работ, половину из которых составляет религиозная и природная тематика. А идеей для создания полотна в виде религиозного храма, послужила строящаяся в поселке «Малек» соборная мечеть, которой она восхитилась. Над каждой картиной рукодельница работала по 4 месяца. По словам Шахнозы, вышивание картин очень трудоемкий, требующий огромного терпения процесс. Главным условием достижения успеха является интерес к любимому занятию, терпение и труд считает она.

Не мене интересными являются работы Лейлы Камбаровой. В коллекции мастерицы преобладает природная тематика, картины- сюзане «Полевые цветы», «Гранаты», что уже само по себе символично. Красный гранат символизирует вечную жизнь, любовь и семейное счастье. Вышитые ею сюзане привлекают внимание буйством красок и поражают воображение. На вышивание картин мастерица использовала нити мулине. Рукодельница вышивает картины, как только выдается свободное время.

Также на выставке нашли свое место работы педагогов детской школы музыки и искусств № 14 Хавастского района Нодиры Хабибуллаевой, Зарины Исматовой, Гульзоды Абдураимовой. На создание ими цветочных композиций, растительного и животного мира, педагоги использовали бобовые культуры: рис, маш, фасоль, горох и гречиху, а также морские ракушки.

Национальные тюбетейки, вышитые стеклярусом и цветными бусинами платья, руководителя швейного кружка Центра культуры им. А.Кахрамона Хавастского района Хилолы Якубовой вызывают восхищение.

Вышитые бисером и цветными декоративными стеклянными бусинами картины «Царевна лебедь», «Единорог», «Девушки в цветнике», «Фархад и Ширин» педагогов школы музыки и искусств № 9 поселка Пахтаабад Сардобинского района Малохат Эргашевой, Угилой Файзуллаевой, Хилолы Мусаевой, Фарогат Туруновой отличались своим изяществом и большим мастерским исполнением..

Мое внимание привлекли кулоны, диадемы, броши, браслеты и подвески с использованием цветных бусин и бисера, различного вида стекляруса. Переливающиеся из цветных камней диадемы, различные металлические подвески, прикрепляемые к головному убору, педагога школы музыки и искусств № 1 города Гулистана Сурайе Усмановой отличаются своеобразием стиля и вкуса. Каждое изделие по-своему красиво.

Не менее впечатляющими и изумительными по красоте являются работы педагогов школы музыки и искусств № 12 города Сырдарья Шахло Мирвалиевой, Зухры Абдурахмановой, Зилолы Махмуджоновой. Вязанные, яркие цветы в горшочках Мадины Кодировой поднимают настроение.

В заключение фестиваля педагогам победителям областного онлайн-конкурса были вручены Почетные грамоты, дипломы организаторов мероприятия.

Лола НИШАНОВА.

Областная газета «Новая Сырдарья» №5, 6 февраля 2021 года.