«Олтин қалам – 2021» танловига

«НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

В XXI веке система международных отношений и внешней политики обогащается новыми принципами и закономерностями. С распространением глобализации и усилением интеграционных процессов роль и место фактора «народной дипломатии» возрастает.

Исторически дипломатия, использование ее форм и методов тесно связано с образованием первых государств на нашей планете. Каждое образованное государство не могло жить или развиваться изолированно, но вступало в отношения с другими государствами в той или иной форме. В древние времена война часто была средством достижения государствами своих внешнеполитических целей. Сегодня в современном мире война регулируется нормами международного права. Военный теоретик К.Клаузевиц признал, что война была продолжением внешней политики государства в ином смысле[1, 72].

Один из самых актуальных вопросов в межгосударственных отношениях сегодня – это «народная дипломатия». В XXI веке народная дипломатия становится полноценным актором политического процесса. Термин «народная дипломатия» не является новой лексической конструкцией, но, хотя его современное понятие отличается от первоначального значения, большинство исследователей принимают его как отражение «секретной» или даже профессиональной публичной дипломатии.

Народная дипломатия как инструмент внешней политики активно стало изучаться в США с середины 1960-х годов. Термин «народная дипломатия» был введен в 1965 году американским дипломатом Эдмундом Галлионом и определялся, прежде всего, как способ достижения государственных целей или продвижения своих ценностей в международном сообществе путем расширения участия различных общественных объединений, фондов и других НПО в международных отношениях[2].

Хотя необходимость усиления роли народной дипломатии общепризнана, мнения и позиции политиков и экспертов об этом феномене различаются. В целом здесь можно выделить две точки зрения. Некоторые исследователи рассматривают народную дипломатию как форму «активного участия» в международных отношениях, в то время как другие рассматривают ее как «система навыков» во внешней политике государства.

В традиционном смысле дипломатия – это форма общения между правительствами. Народная дипломатия – это система установления прямых отношений с народами других стран. Понятие народной дипломатии выделяется и в других системах международных отношений, в первую очередь, системой продвижения интересов народов и самоуправления[3, 6]. Концепция народной дипломатии, хотя ее категориальный аппарат четко не установлен, сегодня стала занимать прочное место в нашей жизни. Он включает в себя деятельность гражданской дипломатии, но также означает, что политики и правительства обращаются напрямую к людям других стран, чтобы объяснить свою политическую ориентацию.

Развитие системы внешней политики теперь зависит не только от деятельности межгосударственных связей, но и от широкой общественности. Поэтому изучение роли народной дипломатии в глобальном политическом процессе и механизмов ее взаимодействия с другими акторами сегодня является актуальной задачей.

В условиях глобализации возрастает значение нетрадиционных (невоенных) методов и информационных технологий во внешней политике и управлении современными политическими процессами.

Здесь народная дипломатия выступает одним из механизмов влияния на решения правительства, расширения роли и участия гражданского общества во внешней политике. Народная дипломатия отличается от традиционных инструментов внешней политики не только своей целью, но и средствами ее достижения, а также разнообразием субъектов, участвующих в ее реализации[4, 21].

Сегодня связи с общественностью стали важной частью системы межгосударственных отношений. Несмотря на различные конфликты между странами, прямые контакты между людьми, дружеские отношения между гражданами разных стран играет решающую роль, а влияние акторов народной дипломатии на формирование внешней политики становится все более заметным и значимым.

По этим причинам, учитывая растущую роль процессов глобализации и межгосударственных отношений в политических процессах, в последние десятилетия наблюдается рост научного интереса к проблеме формирования имиджа государства посредством народной дипломатии в межгосударственном пространстве.

Сфера деятельности народной дипломатии включает общественные организации и ассоциации, общественно-политические движения, отношения с международными неправительственными организациями и сотрудничество в реализации культурных, научных и образовательных программ. В последние годы это сотрудничество стало уникальным инструментом расширения международных связей страны.

Такое сотрудничество осуществляется не только государственными структурами, но и самими людьми, их активными представителями. Народная дипломатия позволяет поддерживать дружеские отношения и сотрудничество между людьми, между гражданами различных стран. С его помощью можно реализовывать различные проекты в культурной, гуманитарной и социально-экономической сферах. Таким образом люди смогут более широко и глубоко выражать свои чувства.

В народной дипломатии очень важны усилия общественных организаций. Поскольку народная дипломатия – лучший способ укрепить дружбу между народами, она развивается через участие общественных организаций и простых людей.

В итоге можно сказать, что международные экономические отношения постепенно приобретают этнокультурный, интеллектуально-просветительский, морально-этический, религиозно-политический характер. В этом процессе, с самого начала, народная дипломатия стала жизненной реальностью. Использование методов и инструментов «народной дипломатии» в международных отношениях также важно для Узбекистана, который сегодня проводит активную внешнюю политику. В то же время, прежде всего, необходимо научно изучить это явление и внедрить его к нашей общественно-политической жизни.

САИДОВ Санжар Шавкатович

Доктор политических наук (PhD)

Ташкент, Узбекистан

Международный научный журнал гуманитарных и естественных наук. №11/2020. Россия. –Б. 178-181.

http://intjournal.ru/wp-content/uploads/2020/12/Mezhdunarodnyj-ZHurnal-11-1.pdf?fbclid=IwAR2AarPcFuXZrAcbEuzsLneGGpoNEAiiv_evkskChPUI9tugPMDx3m8C9Uk