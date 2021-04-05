«Олтин қалам – 2021» танловига

Можно ли считать приезжих из стран СНГ туристами?

Ежегодно в Узбекистан приезжают сотни тысяч иностранцев из стран СНГ. Они не пользуются классическими туристическими услугами, и большинство предприятий туристической отрасли не считает их туристами, потому что не получает от них прибыли.

Что касается экономики Узбекистана, то для нее это очевидный плюс. Приезжие из ближнего зарубежья не пользуются услугами турфирм и не заселяются в гостиницы, но они тоже приносят прибыль.

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, в 2020 году Узбекистан посетили 1,5 миллиона иностранцев, что на 77,7 процента меньше, чем в 2019 году. Среди них 94,4 процента (1,4 миллиона) составили жители стран СНГ. Основная доля иностранцев приехала в Узбекистан в 2020 году для посещения родственников.

Также в 2020 году в страну приехали 424,1 тысячи казахстанцев. Граждане Казахстана зачастую заселяются к своим родственникам или знакомым. Они составляют свою программу развлечений еще до приезда в Узбекистан с помощью родственников или друзей, уже побывавших в стране. Так какая же выгода государству от их нахождения в стране?

Все очевидно. Они также хотят отдохнуть, провести свое время с пользой, попробовать блюда узбекской кухни или предаться ностальгии. Помимо кафе и ресторанов, они посещают театры, музеи, культурные и архитектурные достопримечательности.

Стоит учитывать, что все деньги, потраченные такими непризнанными туристами в нашей стране, также попадают в госбюджет в виде налогов. Если вопрос об их принадлежности к туристам довольно сложный, то получаемая прибыль неоспорима. Сложность заключается и в устоявшемся консервативном представлении о туризме. Местные туристические предприятия до сих пор нацелены на туристические группы, сформированные десятилетия назад турпродукты и туристические маршруты. Они не учитывают пожелания туристов-индивидуалов и самоорганизованных туристов, не желающих заселяться в гостиницы, ходить в группах по составленным кем-то другим маршрутам. При этом сейчас во всем мире именно такое направление пользуется наибольшей популярностью.

Важно помнить, что туризм не оценивается прибылью, получаемой гостиницами и туристическими предприятиями, польза от туризма может быть не только прямой, но и косвенной.

Роман БОНДАРЧУК

Cсылка: https://uza.uz/ru/posts/mozhno-li-schitat-priezzhix-iz-stran-sng-turistami_237490

Опубликована: 28.01.2021