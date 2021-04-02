«Олтин қалам – 2021» танловига

Куда пропали отечественные майнеры?

С нынешней стоимостью Bitcoin и других криптовалют майнинг становится чрезвычайно прибыльным занятием, а количество добытчиков криптовалюты стремительно растет.

После проблемы, когда отечественных добытчиков криптовалют хотели заставить платить за электроэнергию по более высокому тарифу, большинство майнеров залегли на дно, не афишируют свою деятельность и уже не пытаются зарегистрироваться в качестве IT-предпринимателей. Поэтому их число невозможно посчитать, но это не означает, что местный бум майнинга уже прошел. Скорее наоборот, благодаря относительно дешевой местной электроэнергии он переживает новый виток своего развития.

Если судить по глобальной статистике, то за последний год показатели майнинга во всех странах побили абсолютно все рекорды.

Так, по данным новостного портала Coin Desk, специализирующегося на биткоинах и цифровых валютах, на данный момент в мире насчитывается около одного миллиона активных майнеров Bitcoin. Только за январь 2021 года доход от их деятельности составил 1,1 миллиарда долларов. Еще в декабре 2020 года доход добытчиков Bitcoin был на 62 процента меньше. По мере роста стоимости Bitcoin капитализация этой криптовалюты 19 февраля пробила отметку в 1 триллион долларов.

При этом, несмотря на крайнюю скрытность отечественных майнеров, все же можно приблизительно определить масштабы этого бизнеса. Многие эксперты в этом вопросе уделяют большое внимание анализу тенденций рынка подержанных компьютерных комплектующих. Так, по традиции после очередного майнингового бума на вторичном рынке комплектующих в Ташкенте появляются тысячи подержанных высокопроизводительных видеокарт по доступным ценам. Если на каждой майнинговой ферме одновременно могут работать сотни таких устройств, то становится очевидно, что в Ташкенте могут одновременно работать сотни таких ферм. Они могут быть разных размеров и уровня, иметь разный бюджет и объем вложений.

Разумеется, сами продавцы никогда не признаются, что их видеокарта побывала на ферме.

Специалисты по компьютерному оборудованию советуют не приобретать такие комплектующие даже по очень привлекательным ценам, потому что майнеры продают видеокарты только после того, как они уже исчерпали свои рабочие ресурсы и не способны поддерживать достаточный уровень производительности.

Новой тенденцией майнинга стало использование игровых ноутбуков с мощными видеокартами. Из-за недостачи настольных видеокарт стало проблематично запускать новые фермы с такими устройствами, энтузиасты криптомайнинга переключились на игровые ноутбуки, которые содержат практически такие же графические процессоры. Благо, на рынок начали поступать первые модели игровых ноутбуков с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30.

В интернете уже появились фотографии таких ферм, состоящих из игровых ноутбуков. Одна из таких ферм включает более 40 ноутбуков китайского бренда Hasee, которые оснащены мобильным графическим процессором GeForce RTX 3070. Ноутбуки установлены в режиме палатки, чтобы обеспечить наиболее оптимальный отвод тепла от графического процессора, который вынужден работать в режиме 24/7. Это означает, что теперь стоит быть внимательным при покупке подержанных игровых ноутбуков.

Отечественный майнинг ушел в тень, но это не означает, что он исчез, ведь пока Bitcoin показывает уверенный рост, всегда найдутся люди, желающие на этом заработать.

Роман БОНДАРЧУК

Cсылка: https://uza.uz/ru/posts/kuda-propali-otechestvennye-maynery_244350

24.02.2021