«Олтин қалам – 2021» танловига

РОЛЬ «ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА» В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ

Сегодня негосударственные некоммерческие организации (ННО) играют ведущую роль в утверждении социальной справедливости в обществе, развитии демократических принципов. Именно ННО служат для большинства граждан «школой демократии», формируя общественное мнение о государстве и обществе. Общественные организации играет важную роль в формировании таких навыков, как любовь толерантность, ответственность, целеустремленность, активная гражданская позиция и самоуправление. Прозрачность и открытость государственных органов будет обеспечена только путем установления общественного контроля со стороны ННО. В то же время неправительственный сектор является неотъемлемой и важной частью гражданского общества.

Роль «третьего сектора» в модернизации общества и развитии демократических ценностей имеет следующие характеристики:

быстрая адаптация ННО к любой ситуации и обстоятельствам;

слаженность, тактика и стратегия, разнообразие инструментов при выполнении различных социальных задач;

стремление быстро решить ту или иную проблему в обществе;

оказывать направленную и адресную социальную помощь населению;

уметь внедрять новые инновационные идеи и механизмы решения проблемы;

экономическая жизнеспособность, даже при привлечении высококвалифицированных специалистов, работающих в качестве волонтеров;

конкретный вид деятельности как альтернатива программам и деятельности государственных органов;

наличие комплексного и интегративного подхода к решению проблем;

разнообразие и эффективность социальной помощи, оказываемой общественными организациями населению.

Перечисленные выше особенности положительно влияют на повышение эффективности ННО в обществе. Однако во многих случаях, конечно, есть ряд проблем, которые мешают их деятельности. Неслучайно председатель комитета Бундестага Германии по делам гражданского общества Михаэль Бюрш отмечал, что потребность в неправительственном секторе будет только возрастать, когда государство не сможет решить социальные проблемы[1].

Представители третьего сектора выполняют ряд функций в зависимости от их роли в обществе и государстве, непосредственной работы с населением, вовлеченности в процесс социально-политических реформ в стране.

Экономические функции негосударственного сектора. Неправительственный сектор имеет большой потенциал в сфере занятости. В развитых странах Западной Европы этот показатель намного выше, например, в Бельгии и Нидерландах, составляя 10–14 процентов занятого населения.

Кроме того, третий сектор работает в сфере обучение будущих специалистов и привлекает в свои ряды волонтеров. Они обучают и переподготовляют не только сотрудников по специальности, но и специалистов, работающих в различных отраслях экономики. Неправительственный сектор также помогает бороться с жестокими законами рыночной экономики, удовлетворяя социальные и духовные потребности людей, укрепляя взаимную солидарность в обществе[2].

Социальные функции негосударственного сектора. Роль ННО в выражении разнообразных стремлений, чувств и интересов человека велика. Они служат «площадкой» для общения (сотрудничества) людей на основе общих ценностей и интересов. Они действуют как различные ассоциации, хоры, спортивные клубы, религиозные общины, профсоюзы, ассоциации этнических групп, студенческие клубы, скауты и многие другие типы ассоциаций. В общем, ННО объединяют людей, которые стремятся что-то вместе сделать. Это, в свою очередь, служит дальнейшему обогащению человеческой жизни, жизни, в которой живет человек.

Негосударственный сектор представляет собой совокупность разнообразных идей, которые способствуют формированию плюрализма общественного мнения в стране, продвигая общественные интересы и демократические принципы. Это помогает предотвратить монополию единой идеологии, а также формирование социальных дебатов и коммуникаций, основанных на разнообразии идей и взглядов в обществе.

Одна из важнейших задач третьего сектора является защита интересов уязвимых слоев население и групп общества (advocacy). Кроме того, ННО играют важную роль в выполнении задач Watchdog, таких как вопросы окружающей среды, защита прав человека, предотвращение коррупции и общественный контроль.

Это помогает ННО интегрировать людей, подверженных риску маргинализации, и социальные группы (например, длительно безработных или людей с ограниченными возможностями) в обществе. ННО развивают свои навыки социального партнерства, повышая доверие людей к демократическим институтам. Кроме этого, третий сектор играет важную роль в развитии факторов социальной справедливости и толерантности в обществе[3].

Политические функции негосударственного сектора. Третий сектор поможет заполнить пробелы в государственной политике в области здравоохранения, образования, социальных услуг и культуры. В качестве примера достаточно остановиться на деятельности одного негосударственного образовательного учреждения. Поэтому роль ННО в жизни государства и общества очень велика.

Система неправительственных организаций – это своего рода школа демократии. Они помогают гражданам участвовать в социально-политических обсуждениях, свободно выражать себя по вопросам, связанным с жизнью государства и общества, формировать активную гражданскую позицию. Они также формируют лидеров сообщества и менеджеров по социальной работе. ННО участвуют в процессе ротации политической элиты государства и выступают своеобразным «социально-политическим лифтом», связывающим государство с обществом. Таким образом, можно сказать, что представители третьего сектора имеют место и голос в всестороннем развитии общества.

В Узбекистане имеется достаточная правовая база для работы и развития «третьего сектора». В частности, это закреплено в Конституции Республики Узбекистан и ряде законодательных актов.

Однако в этом процессе тоже есть недостатки и пробелы. К ним относятся бездействие ННО в обществе, пассивность в привлечение волонтеров и отсутствие стратегий фандрейзинга организационной и финансовой деятельности общественных организаций.

САИДОВ Санжар Шавкатович

Доктор политических наук (PhD),

доцент Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

Международный научный журнал «Экономика и бизнес: теория и практика». №11/2020. Россия. –C. 42-45.

http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2020/12/Ekonomika-i-biznes-11-3.pdf?fbclid=IwAR1XgccnhxvLUCCxLssDGykIqklaeT_vf87JgNkTlo37b6gedtBqWdhVB9k