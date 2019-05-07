СМИ на деле должны стать «четвертой властью»

Свобода для средств массовой информации, плюрализм мнений нужны как воздух. Вместе с тем, работу журналистов невозможно представить без выстраивания сотрудничества с государственными органами. От степени их открытости во многом зависит и то, какими будут материалы в СМИ. Есть большая разница, скажем, получить сведения по слухам или с подтвержденными данными из достоверных источников. Многие уже это поняли и перешли на совершенно новый формат сотрудничества с журналистами. В конечном итоге обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и управления, укрепление независимости, экономической самостоятельности средств массовой информации служит реализации конституционных прав граждан на свободу слова, обеспечение прозрачности проводимых реформ.

Представителей СМИ называют «четвертой властью», подразумевая возможность влиять на ту или иную ситуацию. Было бы, возможно, хорошо, сказать, что так оно и есть. Однако в нашей профессии всегда есть к чему стремиться, планку никогда не опускают, скорее наоборот – поднимают еще выше. Неслучайно глава государства в своем обращении к специалистам этой сферы отметил, что «средства массовой информации должны не на словах, а на деле стать «четвертой властью».

Самое важное, что есть в нашей профессии — доверие читателей. В газету «Правда Востока» приходят обращения от граждан, которые идут к журналистам в надежде, что им помогут. Не все истории завершаются на положительной ноте, не все возможно решить за один день, месяц и даже год. Однако когда есть подвижки, когда поддерживают на уровне госорганов, не на словах, а на деле выстраивают диалог, вот тогда появляется ощущение, что все не зря.

На конкурс были представлены статьи, опубликованные в газете «Правда Востока», а также на портале издания pv.uz. В статьях сделан акцент на освещение значимых преобразований в стране, результаты проводимых реформ, налаживание диалога средств массовой информации и госорганов, социальную тематику, вопросы экологии, имеющиеся проблемы, а также возможные пути их решения. Конкурс — своего рода подведение итогов работы журналистов за прошедший период. На 2019-й также есть планы, и все они связаны с газетой «Правда Востока», перешагнувшей столетний рубеж. Это большая ответственность — быть частью издания, которое отражает конкретное время, наше с вами «здесь и сейчас».

«Олтин калам» — это премия, свидетельствующая о признании народа. Президент страны уделяет особое внимание диалогу с народом, глубокому изучению забот и чаяний людей. Мы должны соответствовать требованиям нынешнего стремительно меняющегося времени, быть еще более активными, оперативными, всем сердцем чувствовать свою ответственность за будущее нашей Родины.

Юлианна МОРОЗ,

обладатель премии

XIV «Олтин қалам» (3-место),

корр. «Правды Востока»