В нашей стране действуют свыше 1500 средств массовой информации. В последнее время наблюдается рост количества интернет-изданий. Сегодня в качестве СМИ зарегистрировано 480 веб-сайтов. В свете этой тенденции требуется поэтапное совершенствование соответствующего законодательства.

Этим вопросам была посвящена беседа “за круглым столом” на тему “Эффективные методы самоуправления в области СМИ”, проведенная совместно с Комитетом по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Творческим союзом журналистов Узбекистана.

В мероприятии участвовали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители международной организации “Региональный диалог” (Словения), посольства Великобритании в нашей стране, представительств ЮНЕСКО и Евросоюза в Ташкенте, специалисты информационной сферы, работники ведущих средств массовой информации.

Основное внимание участники беседы уделили проекту Кодекса профессиональной этики журналистов Узбекистана.

– Этот проект давно стоит на повестке дня, – говорит председатель Творческого союза журналистов Узбекистана Саъдулла Хакимов. – Сегодня, в условиях интенсивного развития информационного пространства, все более усовершенствуется и демократизируется сфера журналистики. А это, в свою очередь, требует от каждого журналиста соблюдения стандартов профессиональной этики в СМИ. Значит, для нас очень важно принятие Кодекса профессиональной этики журналистов Узбекистана. Здесь нужно особо отметить, что этика журналистской деятельности не является юридической нормой. Она считается морально-нравственным индикатором, принимаемым в медийной среде и поддерживаемым общественным мнением.

Проект кодекса разработан рядом медийных структур с участием журналистов и экспертов в этой области, гражданских институтов, представителей заинтересованных организаций. В нем учтены основные принципы, отраженные в Конституции и действующем законодательстве страны, национальный менталитет и международные правовые нормы, в частности, положения Всеобщей декларации прав человека, Международной декларации принципов поведения журналистов.

Представители международных организаций, участвовавшие в мероприятии, ознакомили участников с мировым опытом в сфере соблюдения правил журналистской этики, озвучили свои предложения и мнения.

Участники договорились о вынесении на открытое обсуждение проекта Кодекса профессиональной этики журналистов Узбекистана через средства массовой информации, принятии его с учетом высказанных предложений и рекомендаций до конца текущего года, создании общественного совета по контролю за его соблюдением.





И. Ахатова, УзА