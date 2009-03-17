Госкомземгеодезкадастр объявляет о конкурсе среди журналистов!

Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (Госкомземгеодезкадастр) объявляет конкурс среди журналистов по теме: «Проект «Модернизация систем регистрации недвижимого имущества и кадастра» (МСРНИК), его цели, мероприятия, результаты и выгода реализации для государства и для граждан».

Целью данного конкурса является привлечение внимания общественности к наиболее актуальным социальным вопросам и освещения позитивной практики МСРНИК.

Основная задача - тиражирование и пропаганда положительного влияния проекта МСРНИК для государства и для граждан, освещение примеров эффективного взаимодействия Госкомземгеодезкадастр с широкой общественностью, стейкхолдерами и профессиональными сообществами. В конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В нем могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент.

Решением Экспертного совета Госкомземгеодезкадастр на Конкурс предоставляются журналистские материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в СМИ в период с 1 ноября 2018 года до 1 января 2019 года. Работы на конкурс выдвигаются как от редакций СМИ, так и от авторов материалов - самовыдвижением.

Конкурс проводится в пяти номинациях:

• «Лучшая публикация в республиканских печатных СМИ»;

• «Лучшая публикация в региональных печатных СМИ»;

• «Лучшая публикация в электронных СМИ»;

• «Лучший видеоролик»;

• «Лучший аудиоролик».

К конкурсным работам предъявляются следующие требования:

• Видеоролик: видеозаписи с материалами любого жанра по тематике конкурса в количестве не менее одной, размещенной на телевидение и или электронных СМИ. Хронометраж видеозаписи – не более 60 секунд.

• Аудиоролик: аудиозаписи с материалами любого жанра по тематике конкурса в количестве не менее одной, размещенной на радио и/или электронных СМИ. Хронометраж аудиозаписи – не более 60 секунд.

• Печатные СМИ:

o для редакции в целом: газеты – не менее 5-ти номеров, журналы – не менее 3-х номеров в печатных или электронных версиях;

o для отдельных авторов - не менее трех материалов в каждой из выбранных номинаций.

• Публикация в электронных СМИ – не менее 3-х статей (посещаемость и ссылка (адрес) на сайт).

Работы, поступившие на конкурс, оцениваются по следующим критериям:

• соответствие заявленной номинации;

• наиболее полное и яркое воплощение в материале общей темы;

• профессиональное мастерство;

• оригинальность в реализации идеи, творческого сюжета.

• аргументированность и объективность в раскрытии содержания;

• точность и доходчивость языка и стиля изложения.

Работы могут представляться на узбекском и русском языке.

Предпочтительный вариант предоставления работ – электронные версии.

Экспертный совет Госкомземгеодезкадастр по номинациям «Лучшая публикация в республиканских печатных СМИ», «Лучшая публикация в региональных печатных СМИ», «Лучшая публикация в электронных СМИ» определяет: по одному победителю конкурса, занявшему 1 место, по одному лауреату, занявшему 2 место и по одному лауреату, занявшему 3 место.

Победители, занявшие 1 место, награждаются планшетом и дипломом от Госкомземгеодезкадастр; лауреаты, занявшие 2 место, награждаются USB-флеш-накопителем (1TB) и дипломом от Госкомземгеодезкадастр; лауреаты, занявших 3 место, награждаются компьютерными колонками и дипломом от Госкомземгеодезкадастр.

По номинациям «Лучший видеоролик», «Лучший аудиоролик» Экспертный совет Госкомземгеодезкадастр определяет по одному победителю Конкурса, занявшего 1 место. Победитель в номинации «Лучший видеоролик» награждается телевизором и дипломом от Госкомземгеодезкадастр. Победитель в номинации «Лучший аудиоролик» награждается планшетом и дипломом от Госкомземгеодезкадастр.

Экспертный совет вправе предложить для участия в конкурсе публикации (сюжеты), отобранные в результате мониторинга национальных СМИ.

Журналистские материалы принимаются в электронном виде до 31 декабря.

2018 года включительно с пометкой «Конкурс СМИ» по следующему адресу: Tanlov@ygk.uz

Итоги конкурса будут размещены на сайте Госкомземгеодезкадастр, страничке в https://www.facebook.com/uzkadastr/, телеграмм-канале. https://t.me/goskomgeodezkadastr

Торжественную церемонию награждения победителей Конкурса предполагается провести в здании Госкомземгеодезкадастр в феврале 2019 года.

Информация о дате и времени награждения будет сообщена дополнительно после подведения итогов конкурса.

Пресс-центр Госкомземгеодезкадастр