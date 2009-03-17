Работники канала «CCTV-4» центрального телевидения Китая снимают в Ферганской области документальный фильм о национальных ценностях, традициях, ремесленничестве, культурном наследии нашего народа.

Между Узбекистаном и Китаем укрепляются отношения, основанные на взаимном доверии, в политической, экономической, культурной сферах. Доказательством этого стало сотрудничество, установленное между Ассоциацией журналистов Китайской Народной Республики и Ферганским областным отделением Творческого союза журналистов Узбекистана.

По предложению Ферганского областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана работники канала «CCTV-4» центрального телевидения Китая подготовили материал об историко-культурном наследии и туристическом потенциале Маргилана, традициях и обычаях нашего народа.

– В нашей стране возрастает интерес к вашим городам, расположенным на Великом шелковом пути, в целом к Узбекистану, богатому историко-культурному наследию вашего народа, – говорит режиссер центрального телевидения Китая Пань Нин. – Создание в вашей стране в последние годы благоприятных условий для иностранных туристов обеспечивает будущее туристической отрасли. Наша цель – посредством цикла передач ознакомить китайский народ с Узбекистаном, его неповторимой природой, богатым историческим наследием, удивительными людьми.

В Ферганском областном отделении Творческого союза журналистов Узбекистана состоялась встреча с работниками телеканала. На встрече обсуждались вопросы, связанные с поиском, обработкой и распространением информации в СМИ двух стран, обмена видеоинформацией между телевидением Китая и телеканалами Ферганской области, корреспондентами с целью обмена опытом.

– Ферганская долина произвела на нас неизгладимое впечатление, – говорит главный редактор центрального телевидения Китая Ян Хуа. – В ходе визита мы планируем организовать поездки в Сурхандарьинскую, Самаркандскую, Бухарскую области. Надеемся, что искреннее, дружеское, творческое сотрудничество между нами будет иметь продолжение.

На встрече руководитель Ферганского областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана Мухаммаджон Обидов рассказал о поездках ферганских журналистов в Китай и китайских журналистов – в Ферганскую область, были продемонстрированы документальные материалы, посвященные этим поездкам. Обсуждались новые методы и традиции в сфере журналистики, подготовка печатных периодических изданий, телепередач, работа интернет-сайтов.

Как отмечено в исторических источниках, более 20 веков назад посол императора Китая прибыл в Ферганскую область. Он оставил записи о географии этой местности, ее природе, обычаях и традициях, ремеслах народа. К себе на Родину он забрал резвых породистых жеребцов, семена и саженцы винограда и ореха. По приказу императора эти растения были приспособлены к климату Китая.

Работники китайского телевидения сделали съемки тех мест, где бывал посол. Их впечатлил и комплекс племенного коневодства “Водий тулпорлари” в городе Кувасае.

М.Сулаймонов, М.Кодиров (фото), УзА