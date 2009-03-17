Как сообщалось ранее, в Париже состоялся медиа-ивент «Культурное наследие как мост между Узбекистаном и Францией», который собрал более 60 известных в мире ученых и востоковедов из разных стран. В мероприятии принял участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Ренато Оттоне Рамирес.

В своем интервью Рамирес подчеркнул, что считает принципиально важными усилия, которые принимаются в последние годы в нашей стране для сохранения материального и духовного наследия. «Вы работаете над тем, чтобы показать миру, что богатство культурного наследия Узбекистана хранится не только у вас, но и сохраняется во всем мире – в основных музеях Европы и США, в других стран. Я думаю, что именно такое серьезное отношение Узбекистана к этому вопросу – через исследования, демонстрацию, создание новых научных структур и проектов – это пример для многих государств. Исследования – это путь передачи не только академических знаний, но и знаний для наших детей и новых поколений. Мы очень рады, что ЮНЕСКО активно работает с Узбекистаном».

В ходе медиа-ивента были озвучены доклады, посвященные культурному наследию Узбекистана в собраниях Франции. Так, например, в рамках проекта готовятся к выпуску книги-альбомы с описанием манускриптов Авицены, Мирзо Улугбека, Алишера Навои, которые сегодня хранятся во Французской национальной библиотеке. В процессе подготовки и еще одно издание, рассказывающее об уникальных артефактах культурного наследия Узбекистана, хранящихся в Лувре и других музеях Франции.

В ходе медиа-ивента состоялась акция по безвозмездной передаче книг-альбомов «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», «Архитектурная эпиграфика Узбекистана» и серии факсимильных копий манускриптов в дар ЮНЕСКО, ведущим музеям и библиотекам Франции, посольству Республики Узбекистан во Франции.

Как отметил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садык Сафаев, « неудивительно, что в череде мероприятий, проходящих в канун предстоящего визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Францию, первое из них посвящено вопросам культурного наследия, которое является историческим корнем наших двух народов. Подобные культурные и цивилизационно-гуманитарные вопросы ведут к более глубокому пониманию и доверию между народами, и сегодня проходит грандиозное мероприятие во Франции, которое служит мостом между культурами двух стран, что чрезвычайно важно».

Новая политика открытости Узбекистана, направленная на установление дружественных контактов со всеми странами, и стремление возродить культурное наследие своей страны, дает результаты.

« Проект является ярким примером того, как в новом Узбекистане гражданские институты, государственные и международные организации, социально ответственный бизнес, мировые научные круги объединили свои усилия для продвижения инициатив, социально значимых не только для нашего общества, но и для всего цивилизованного мира» - заявил в своем выступлении автор и руководитель проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», председатель правления Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Участники медиа-ивента также посетили всемирно известный музей Лувр, Национальный институт восточных языков и цивилизаций (Inalco), а также музей Гиме, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.

Мультимедийный проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» (Cultural Legacy of Uzbekistan in World collections) реализуется с 2016 года при спонсорской поддержке нефтесервисной группы «Eriell Group». Сегодня вышли в свет уже 20 книг-альбомов, а также более 25 документальных фильмов, посвященных богатейшему культурному наследию Узбекистана в различных музеях и библиотеках мира.

УзА