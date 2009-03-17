В Навои состоялся семинар-тренинг “Предложения и рекомендации по улучшению состояния региональных печатных изданий”.

В мероприятии, организованном Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана и Узбекским агентством по печати и информации, приняли участие главные редакторы региональных печатных изданий, представители центральных газет и сайтов.

На семинар-тренинге рассматривались экономическое состояние районных, городских, отраслевых газет, требования читателей и возможности редакций, недостатки в деятельности представителей сферы, возможность изучения передового опыта в направлениях менеджмента и маркетинга в региональных СМИ, роль журналистов в установлении общественного контроля, а также соблюдение принципов профессиональной этики.

– При изучении деятельности региональных изданий особое внимание уделяется управлению в системе и состоянию информационного рынка, - говорит доцент факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков Назира Тошпулатова. – При этом решение отдельных вопросов, связанных с нехваткой кадров, укреплением материально-технической базы, требует от главных редакторов постоянного и глубокого изучения менеджмента и взаимодействия на медиарынке. Это является важным аспектом международной практики и способствует повышению престижа редакций и уровня осведомленности читателей.

На семинаре-тренинге были высказаны предложения по изучению международного опыта и коренному преобразованию верстки и дизайна газет. Специалисты сферы выступили с презентациями и докладами, в которых отмечалось, что при осуществлении общественного контроля журналист должен быть сдержанным в эмоциях и строго соблюдать правила профессиональной этики.

Нуриддин Рахимов, УзА