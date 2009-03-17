В Ташкенте состоялась презентация журнала “O’zbekiston”, учрежденного при Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров.

На презентацию нового издания были приглашены представители различных министерств и ведомств, творческих и общественных организаций, национальных культурных центров.

Председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Р.Курбонов, председатель Международного пресс-клуба, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Ш.Кудратходжаев и другие отметили, что благодаря осуществляемой в нашей стране мудрой политике, направленной на сохранение стабильности и устойчивое развитие, в нашей стране в мире и согласии проживают представители разных наций и народностей.

Журнал “O’zbekiston” организован в соответствии с Указом Президента “О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами” от 19 мая 2017 года, а также соответствующим постановлением от 23 мая 2017 года. Вышли в свет первый и второй номера журнала.

Данный журнал будет не только широко освещать деятельность Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, но и рассказывать о национальных традициях и обычаях проживающих в нашей стране представителей различных наций и народностей. В частности, в рубрике “Юзма-юз” (”Лицом к лицу”) рассказывается о прочных дружественных связях, установленных благодаря усилиям комитета с нашими соотечественниками, проживающими в США, Германии и России, а в рубрике “Йирик план” (”Крупный план”) можно ознакомиться с жизнью и деятельность великого литератора Чингиза Айтматова.

- Приложим все силы, чтобы данное издание достойно представляло Узбекистан, - сказала главный редактор журнала “O’zbekiston” Шохида Эшонбобоева. - В журнале с помощью красочных и интересных материалов мы будем рассказывать читателям о работе, проводимой в нашей стране во имя сохранения мира, межнациональной дружбы и согласия, многогранной деятельности национальных культурных центров, жизни представителей разных национальностей.



В первом номере журнала опубликованы интересные статьи, посвященные проводимым в Узбекистане общественно-политическим реформам, культурному наследию, жизни наших соотечественников за рубежом, звезд искусства и спорта, а также происходящим в стране культурно-просветительским событиям.

Журнал будет выходить четыре раза в год на узбекском, русском и английском языках. Комитет, а также работники редакции уверены, что данное издание будет иметь широкую аудиторию не только в нашей стране, но и за ее пределами, планируют в будущем увеличить тираж в три-четыре раза.

В ходе презентации дана подробная информация о творческих планах редакции журнала “O’zbekiston”.

Назокат Усманова, Окил Гуломов (фото), УзА