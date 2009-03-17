Вышел в свет первый номер научного журнала Министерства инновационного развития Республики Узбекистан “Илм-фан ва инновацион ривожланиш” (”Наука и инновационное развитие”).

Новый журнал создан в рамках исполнения постановления главы нашего государства “Об организации деятельности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан” от 30 ноября 2017 года.

Журнал, который будет выходить один раз в два месяца, ориентирован на научную деятельность исследователей и ученых, в нем будут публиковаться научно-теоретические и аналитические статьи, в том числе на русском и английском языках. Издание позволит быть в курсе изысканий зарубежных ученых и последних новостей в сфере науки.

Коллектив журнала не обделил вниманием и интересующихся наукой учащихся и студентов, а также молодых исследователей. Они смогут найти на страницах издания интересные материалы об инновациях и изобретениях.

Б.Меликулова, УзА