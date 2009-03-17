В Национальном пресс-центре Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей была организована пресс-конференция на тему “Новый механизм обеспечения открытости и эффективности электронных государственных закупок

Подписанный Президентом Республики Узбекистан 9 апреля 2018 года Закон “О государственных закупках” создает возможности для урегулирования отношений в сфере государственных закупок, обеспечения открытости и прозрачности данного процесса, а также конкуренции предпринимателей в этой сфере, эффективного использования Государственного бюджета, централизованных средств и средств предприятий с государственной долей.

В ходе мероприятия состоялась презентация нового портала биржи -xarid.uz. С помощью данного информационного портала будет обеспечиваться открытость и прозрачность государственных закупок. В частности, на портале будет опубликована подробная информация о всех видах ожидаемых закупок. Государственные закупки будут проводиться в форме электронного магазина и электронных аукционов, направленных на снижение начальной стоимости.

Электронный магазин формируется на основе предложений претендентов, отправленных на имя заказчика, и включает в себя все виды товаров (работ, услуг), на которые не распространяются специальные требования.

Закупки через электронный аукцион осуществляются в режиме онлайн на портале путем поэтапного снижения цен. Заказчики размещают свои заявления на портале за 10 дней до аукциона, победителем которого признается тот, кто предложил минимальную цену. В свою очередь, заключенное соглашение и имя победителя торгов автоматически отображается на портале, а в личных кабинетах заказчика и победителя торгов формируется договор.

При разработке нового механизма особое внимание уделялось созданию ряда удобств для участников электронных государственных закупок, в том числе субъектов предпринимательства. В частности, заказчики и поставщики участвуют в электронных закупках лишь с помощью электронной цифровой подписи налоговых органов. Это будет способствовать предотвращению и устранению излишней волокиты, бюрократии и коррупции.

При невыполнении одним из заказчиков либо поставщиков условий договора в ходе закупок, аванс переводится в пользу пострадавшего. Кроме того, поставщик, нарушивший условия договора, вносится в реестр недобросовестных поставщиков и в течение 3 лет лишается возможности участия в электронных закупках.

В то же время в новой электронной системе аккредитовано около 3 тысяч участников, на электронные торги выставлено более 1,6 тысячи товаров.

Нурилло Насриев, УзА