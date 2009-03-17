Ферганские журналисты гордятся Наримоном Эркиновым. Почтенный ветеран, встречающий свое 93-летие, - участник Второй мировой войны. Этот человек стойко перенес все ужасы и испытания войны, мужественно сражался против врага.

Старец еще крепок и бодр. Всегда с радостью говорит о сегодняшних светлых и счастливых днях. В его взгляде можно уловить некую особую удовлетворенность и благодарность. Ибо забота о наших почтенных бабушках и дедушках свидетельствуют о том, что в нашей стране человек ценится превыше всего. Почтенные старики являются не только украшением семьи, но и богатством и гордостью народа.

- Когда вспоминаю годы войны, сердце все еще начинает тревожно биться, - говорит Н. Эркинов. - Война превратила в мираж наши юношеские мечты и цели. Участвовал в освобождении Украины и Беларуси, дошел до Берлина. Принял участие в захвате Рейхстага. Даже написал свою фамилию на его стенах. Четыре раза был ранен, однако нашел в себе силы продолжить бороться за мир.

Говорят, что хорошее время молодит людей. Независимость предоставила нам возможность жить счастливо, возвратила нам наши традиции. Мы, люди преклонного возраста, теперь живем в окружении любви и заботы, становимся моложе в душе от оказываемого нам внимания. Активно участвуем в жизни махалли, живем, окруженные любовью детей и внуков, даем им советы и наставления.

Наримон Эркинов, вернувшись с войны, долгие годы работал в газетах “Фаргона хакикати” - “Ферганская правда”.

Наши отцы и деды отважно боролись ради нашей мирной и спокойной жизни. Поэтому вспоминать и чтить их светлую память, проявлять любовь и заботу о живущих среди нас участниках войны, воспитывать молодежь в духе преданности Родине - наш долг.

Именно эти добрые и благородные цели воплощают в себе принятые Президентом нашей страны Указ «О поощрении участников Второй мировой войны» и постановление “О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Памяти и Почестей” от 16 апреля 2018 года.

В Ферганской области проживают 110 участников Второй мировой войны и 4 тысячи 448 ветеранов трудового фронта. В эти дни им оказывают особое уважение и почет.

Почтенные ветераны рады такому вниманию, они раскрывают свои руки для молитвы и просят Всевышнего, чтобы в нашей стране всегда царили мир и благополучие. Организуемые в махаллях, школах и колледжах встречи и беседы призывают молодежь ценить нашу мирную и спокойную жизнь, быть достойными детьми своей Родины.

Представители областного управления по печати и информации и группа журналистов побывали дома у Н. Эркинова, вручили ему подарки. Ветеран был глубоко тронут оказанным ему вниманием.

Наримон-ота доволен своей жизнью. Спокоен за будущее своих детей и внуков. Это он считает своим настоящим счастьем.

- Благодарим Всевышнего, что нам довелось увидеть эти светлые и благополучные дни, - говорит отахон. - Очень благодарны за такое внимание и заботу нашего государства о нас, людях преклонного возраста. Вот на днях меня навестили руководители области, от имени Президента вручили денежное вознаграждение и ценные подарки. Дети мои, пусть вам никогда не придется пережить ужасы войны. Пусть наш Узбекистан развивается и процветает!

Масъуджон Сулейманов, УзА