В Ташкенте состоялось заседание Административного совета Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU).

В мероприятии, организованном в нынешнем году в 105-й раз, участвовали руководители ведущих телерадиокомпаний и медиа-структур ведущих государств региона.

В Узбекистане на основе международных критериев ускоренными темпами развивается журналистика, в частности тележурналистика, эффективно используются современные информационно-коммуникационные технологии, особое внимание уделяется вопросу подготовки квалифицированных молодых кадров.

На заседании Административного совета Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU) этим направлениям уделялось особое внимание, дана информация об опыте ведущих стран. Обсуждались вопросы дальнейшего развития и углубления международного сотрудничества в сфере телевидения и радиовещания, усиления роли Узбекистана в мировом медиа-пространстве и развития туристического потенциала страны.

По словам генерального секретаря Административного совета ABU Жавада Моттаги, интерес ведущих медиа-организаций региона к Узбекистану заложит прочную основу для доведения до многомиллионной Азиатско-Тихоокеанской аудитории преобразований в сфере телевидения.

Главная цель организации заключается в обмене новостями телевидения, внесении лепты в развитие телерадиовещательных организаций путем реализации совместных телевизионных проектов и содействия в приобретении прав на освещение международных форумов, спортивных, региональных соревнований и мероприятий.

Национальная телерадиокомпания Узбекистана является членом данной организации с 2004 года. В 2015 и 2017 годах Национальной телерадиокомпанией Узбекистана в Ташкенте были организованы медиа-форумы.

В рамках мероприятия планируется поездка участников в Самарканд и Бухару. Телеканалы Турции, Индии, Китая и Казахстана намерены подготовить специальные проекты об Узбекистане и его туристическом потенциале.

Улугбек Асроров, УзА