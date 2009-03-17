В столичном Дворце “Туркистон” состоялось награждение победителей и призеров международного конкурса на ХIII Национальную премию в области журналистики “Олтин калам” (”Золотое перо”), учрежденную в связи с 3 мая - Всемирным днем свободы печати.

В этой связи сюда были приглашены члены Сената Олий Мажлиса, депутаты Законодательной палаты, представители медиа-структур, профессора-преподаватели высших учебных заведений, молодые деятели творчества, представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в нашей стране.

Председатель Творческого союза журналистов Узбекистана С. Хакимов и другие отметили, что широкомасштабные реформы, осуществляемые по инициативе Президента Шавката Мирзиёева в жизни страны, привносят в общество новый дух, более острый взгляд на ситуацию, абсолютно новую атмосферу, а в образе мышления людей происходят кардинальные позитивные преобразования. В своем Послании Олий Мажлису 22 декабря 2017 года глава государства особое внимание уделил тому, что средства массовой информации являются важным и действенным фактором укрепления демократических принципов в жизни общества.

Он также отметил, что для того, чтобы сформировать профессиональную и современную журналистику, необходимо уделять внимание финансовой поддержке средств массовой информации, в частности, новых негосударственных информационных и аналитических сайтов.

В настоящее время сама жизнь подтверждает потребность в кадрах с высокими знаниями и навыками для действующих в нашей стране средств массовой информации, которые отличаются по форме собственности, направлению, способу передачи информации, все более возрастает спрос на медиа-специалистов, доводящих в оперативной, объективной и правдивой форме до широкой общественности суть и значение проводимых в обществе реформ.

Международный конкурс на Национальную премию “Олтин калам”, проводимый Творческим союзом журналистов Узбекистана и Центром по переподготовке журналистов совместно с Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств, Национальной телерадиокомпанией, Министерством культуры, Советом Федерации профсоюзов, информационным агентством “Uzreport”, приобретает важное значение в широкой популяризации самых высоких достижений международной журналистики. Вместе с тем конкурс служит важным фактором проявления представителями медиа-сферы своей гражданской позиции и формирования у журналистов критического и аналитического мышления, а также нового подхода к своей деятельности.

Сегодня в нашей стране действует более 1500 средств массовой информации. Негосударственные СМИ составляют 53 процента печатных изданий и 85 процентов телерадиоканалов. В качестве средств массовой информации зарегистрировано более 330 веб-сайтов, 98 процентов из которых также действуют в негосударственном секторе.

Следует отметить, что в нынешнем году этот конкурс проходит в тринадцатый раз. На самом престижном в национальном медиа-пространстве конкурсе “Олтин калам” за прошедшие годы было рассмотрено около 90 000 творческих работ более 6000 журналистов. Победителями конкурса стали 260 наших коллег. Для проведения этих конкурсов и награждения победителей было выделено денежных вознаграждений всего на 1 миллиард 570 миллионов сумов. Кроме того, более 80 деятелей творчества удостоились наград, учрежденных представительствами действующих в нашей стране престижных международных организаций, таких как ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Всемирный банк, UNAIDS, USAID, организация “Региональный диалог” (Словения), и других.

В нынешнем конкурсе на ХIII Национальную премию “Олтин калам” 523 журналиста представили около 7100 материалов. По решению членов жюри главная национальная премия конкурса не была присуждена никому. Среди участников конкурса выявлены победители в областях телевидения, радио, печатных средств массовой информации и интернет-изданий, а также обладатели поощрительных премий “За лучший материал, пропагандирующий читательскую культуру в СМИ”, “За лучший материал зарубежного журналиста об Узбекистане”, “Лучшая пресс-служба” и “За лучший фоторепортаж”. При изучении представленных работ особое внимание уделялось требованиям нынешнего глобального времени, глубокому анализу, ответственности за слово, мастерству выражения мнения, новизне подхода к творческой деятельности.

Расходы, связанные с проведением конкурса и награждением победителей, финансированы за счет средств общественного фонда “Илхом”.

В церемонии награждения свои премии также вручили ЮНЕСКО, делегация Евросоюза в Узбекистане, филиал Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА), Программа USAID по борьбе с туберкулезом, представительства таких международных организаций, как DVV International (Германия), институт Гёте, “Региональный диалог” (Словения) в Узбекистане, посольства США, Турции, Азербайджана, Грузии и Китайской Народной Республики, а также национальные партнеры - Совет Федерации профсоюзов Узбекистана, Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств.

Выступившие на мероприятии выразили глубокую признательность за внимание, уделяемое в нашей стране развитию национальной журналистики, отметили, что нынешний век глобализации требует от творческих деятелей преданности, самоотверженности, ответственного подхода к своему делу.

- Оценка происходящих в обществе реформ с помощью глубокого аналитического взгляда, объективного и правдивого отношения и подхода является главным долгом журналиста, - говорит обладатель первого места в области телевидения, заведующая отделом телерадиоканала “Узбекистан 24″ Национальной телерадиокомпании Назира Мамбетшарипова. - Сегодня создаются все необходимые условия и возможности для дальнейшего развития национальной печати и прочих средств массовой информации, свободной и эффективной деятельности работников сферы. Быть достойными оказанного нам высокого доверия, оправдать его - наш долг.

В ходе мероприятия состоялся концерт с участием выдающихся мастеров искусств, звезд национальной эстрады и молодых исполнителей.

Н. Усманова.

Корр. УзА.