Основные премии:

За лучший журналистский материал (телевидение):

1-е место:

Назира Мамбетшарипова - заведующая отделом телеканала “O’zbekiston - 24″ за материалы, освещающие ход осуществляемых в стране политических, социально-экономических, культурных реформ, широкомасштабной созидательной работы

2-е место:

Насриддин Асриддинов - главный редактор телеканала “Milliy” за передачи, посвященные бережному сохранению и дальнейшему обогащению богатого культурно-духовного наследия нашего народа, пропаганду национальных обычаев и ценностей среди населения

3-е место:

Муродбек Отажонов - работник Хорезмской областной телерадиокомпании за передачи о мерах, осуществляемых по повышению интеллектуального и технологического потенциала, формированию современной инфраструктуры инновационного развития

За лучший журналистский материал (радио):

1-е место:

Улжамол Хоннаева - обозреватель телерадиоканала “Yoshlar” за программы “Ёшлар студияси”, “Ном” и “Халкона” о работе, осуществляемой во имя воспитания высокодуховной молодежи с независимым мышлением и широким мировоззрением

2-е место:

Мохичехра Тулаганова - редактор радиоканала “Махалла” ГУП “Махалла” телерадиоканали” за вещание о развитии внешнего и внутреннего туризма, ознакомлении граждан с культурно-историческим наследием и природными богатствами страны

3-е место:

Умрзок Хамдамов - старший редактор Джизакской областной телерадиокомпании за материалы, направленные на освещение социальных, духовно-просветительских преобразований в области, дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования

За лучший журналистский материал (печатные СМИ):

1-е место:

Зулфия Муминова - свободный журналист за цикл аналитических статей, посвященных преобразованиям и проблемам в духовно-просветительской сфере, а также реализации Государственной программы “Год диалога с народом и интересов человека”

2-е место:

Давлатжон Полвонов - главный редактор газеты “Багдод хаёти” за статьи, освещающие актуальные социально-духовные темы, в частности, жизнь регионов нашей страны, процесс обновлений, направленных на повышение уровня благосостояния населения

3-е место:

Редакция газеты “Овози Самарканд” - главный редактор Баходир Рахмонов за вклад в процесс осуществляемых во всех сферах реформ в области, пропаганду межнациональной дружбы и согласия

За лучший журналистский материал (интернет-журналистика):

1-е место:

Бахтиёр Насимов - обозреватель интернет-издания Daryo.uz за цикл материалов, воплощающих в себе верховенство закона и активную гражданскую позицию, происходящие демократические процессы

2-е место:

Веб-сайт “kknews” Информационного агентства Каракалпакстана - Директор Есимкан Канаатов за материалы, опубликованные в сети интернет о ходе осуществляемых в стране преобразований, в частности, истории, культуре и настоящем Республики Каракалпакстан

3-е место:

Юрий Черногаев - обозреватель веб-сайта “Анхор.уз” за материалы, посвященные международной Ташкентской конференции “Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и регио­нальное взаимодействие”.

Поощрительные премии

Номинация “Лучшая пресс-служба”:

Пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций - руководитель пресс-службы Элбек Долимов

Номинация “За лучший фоторепортаж”:

Аъло Абдуллаев - фотокорреспондент редакции фотохроники Национального информационного агентства Узбекистана - УзА

Номинация “За лучший материал, пропагандирующий читательскую культуру в СМИ”:

Главная редакция просветительско-развлекательных и кинопрограмм телеканала “Toshkent” - руководитель группы Дилдора Мардиева

Номинация “За лучший материал зарубежного журналиста об Узбекистане”

Осман Гукмен (Турция) - руководитель представительства телерадиокомпании “TRT”

Победители номинаций национальных партнеров

Совет Федерации профсоюзов Узбекистана

1. “За лучший материал на тему трудовых отношений”

Наргиза Шоисломова, корреспондент телеканала “O’zbekiston - 24″.

2. “За лучший материал на тему социального партнерства”

Мухаббат Турабоева, корреспондент газеты “Ишонч” по Хорезмской области.

Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана:

1. “Самый активный журналист, пропагандировавший инновационные идеи”

Азиз Каршиев, журналист новостного веб-сайта “Kun.uz”.

2. “Самый активный журналист, осветивший реализацию Государственной программы “Год диалога с народом и интересов человека”

Бекзод Кобулов, главный редактор газеты “Охангарон хаёти”.

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ

Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане:

“За лучший материал, посвященный 70-летию Конвенции о правах человека” (в сферах образования, культуры и средств массовой информации)

Бахтиёр Насриддинов, корреспондент телеканала “Маданият ва маърифат” НТРК.

Делегация Евросоюза в Узбекистане:

1. Наргис Саидалиева, корреспондент информационного агентства “Жахон”;

2. Дилафруз Кулматова, ведущая телеканала “UzReport TV”;

3. Улугбек Шоназаров, корреспондент Национального информационного агентства Узбекистана.

Project HOPE (программа USAID, США):

1. “За лучший материал, освещающий вопросы профилактики и лечения туберкулеза”:

Хулкар Ражабова, корреспондент газеты “Кашкадарё ёшлар спорти”;

Нилуфар Утаганова, редактор Кашкадарьинской областной телерадиокомпании.

2. “За лучший материал на тему “Толерантность в отношении больных туберкулезом”

Дилрабо Курязова, корреспондент газет “Хоразм хакикати” и “Хорезмская правда”.

DVV International (Германия):

“За лучший материал о роли обучения и профориентации людей почтенного возраста в развитии личности и общества” (только для журналистов печатных и онлайн-СМИ).

Гулмира Шукурова, директор электронного портала “Иностранные языки в Узбекистане”.

Международная организация “Региональный диалог” (Словения):

“За лучший материал, освещающий борьбу с коррупцией”:

1. Коллектив веб-сайта “Anhor.uz”;

2. Анора Содикова, главный редактор веб-сайта dia.uz.

Посольство США в Узбекистане:

“За лучший материал о развитии связей между Узбекистаном

и США”

Борис Бобоев, свободный журналист.

Посольство КНР в Узбекистане:

1. “За лучший материал об эффективном сотрудничестве в рамках Шанхайской организации сотрудничества”

Барчиной Джураева (журналист) и Х. Кудратов (оператор) НТРК.

2. “За лучший материал о развитии двусторонних отношений между Китаем и Узбекистаном”

Олимжон Усаров, главный редактор журнала “Кексалик гашти”.

3. “За лучший материал о строительстве инфраструктуры “Один пояс - один путь”

Ли Яоюань, Цзинцзи Жибао, корреспонденты газеты “Economics daily” в Ташкенте.

Посольство Турецкой Республики в Узбекистане:

1. “За лучший материал о взаимосвязях Узбекистана и Турции” (для столичных журналистов)

Камариддин Шайхов, руководитель сайта Qalampir.uz;

Умид Шермухамедов, главный редактор сайта Kun.uz.

2. “За лучший материал об экономическом сотрудничестве между Узбекистаном и Турцией” (для региональных журналистов).

Дилмурод Жумабоев, директор ООО Vodiymedia.uz / “VODIY MEDIA”.

3. “За лучший материал, посвященный вопросам развития туризма между Узбекистаном и Турцией” (для региональных журналистов)

Мунира Абдуллаева, продюсер ZO’R TV.

Азербайджанский культурный центр при Посольстве Азербайджанской Республики в Узбекистане:

1. “Узбекистан и Азербайджан: на Великом шелковом пути с древних времен до нынешних дней”.

Гулсара Сагатханова, редактор телеканала “Dunyo Bo’ylab” НТРК;

2. “За лучший материал на тему “Узбекистан и Азербайджан - многонациональные и великодушные страны”

Наргис Касымова, доцент факультета международной журналистики УзГУМЯ, журналист-общественник.

Филиал Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА):

“За лучшие материалы, посвященные проблемам, связанным с водой и экологией, а также их решению” (работе, осуществляемой по экономии воды в городах и селах Узбекистана в условиях изменения климата):

Ильдар Мударисов, главный редактор информационного агентства “Uzbekistan today”;

Татьяна Петренко, корреспондент журнала “Экономическое обозрение”;

Есимкан Канаатов, директор информационного агентства “Хабар” Каракалпакстана.

Институт Гёте:

“За лучший материал, посвященный вопросам политики Узбеки­стана в сфере культуры”

Вилоят Шодибекова, редактор телеканала “Dunyo Bo’ylab” НТРК.

Посольство Республики Грузия в Узбекистане:

Гулсара Сагатханова и Мохир Муродов, творческая группа телеканала “Dunyo Bo’ylab” НТРК.