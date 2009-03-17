09
Основные премии:
За лучший журналистский материал (телевидение):
1-е место:
Назира Мамбетшарипова - заведующая отделом телеканала “O’zbekiston - 24″ за материалы, освещающие ход осуществляемых в стране политических, социально-экономических, культурных реформ, широкомасштабной созидательной работы
2-е место:
Насриддин Асриддинов - главный редактор телеканала “Milliy” за передачи, посвященные бережному сохранению и дальнейшему обогащению богатого культурно-духовного наследия нашего народа, пропаганду национальных обычаев и ценностей среди населения
3-е место:
Муродбек Отажонов - работник Хорезмской областной телерадиокомпании за передачи о мерах, осуществляемых по повышению интеллектуального и технологического потенциала, формированию современной инфраструктуры инновационного развития
За лучший журналистский материал (радио):
1-е место:
Улжамол Хоннаева - обозреватель телерадиоканала “Yoshlar” за программы “Ёшлар студияси”, “Ном” и “Халкона” о работе, осуществляемой во имя воспитания высокодуховной молодежи с независимым мышлением и широким мировоззрением
2-е место:
Мохичехра Тулаганова - редактор радиоканала “Махалла” ГУП “Махалла” телерадиоканали” за вещание о развитии внешнего и внутреннего туризма, ознакомлении граждан с культурно-историческим наследием и природными богатствами страны
3-е место:
Умрзок Хамдамов - старший редактор Джизакской областной телерадиокомпании за материалы, направленные на освещение социальных, духовно-просветительских преобразований в области, дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования
За лучший журналистский материал (печатные СМИ):
1-е место:
Зулфия Муминова - свободный журналист за цикл аналитических статей, посвященных преобразованиям и проблемам в духовно-просветительской сфере, а также реализации Государственной программы “Год диалога с народом и интересов человека”
2-е место:
Давлатжон Полвонов - главный редактор газеты “Багдод хаёти” за статьи, освещающие актуальные социально-духовные темы, в частности, жизнь регионов нашей страны, процесс обновлений, направленных на повышение уровня благосостояния населения
3-е место:
Редакция газеты “Овози Самарканд” - главный редактор Баходир Рахмонов за вклад в процесс осуществляемых во всех сферах реформ в области, пропаганду межнациональной дружбы и согласия
За лучший журналистский материал (интернет-журналистика):
1-е место:
Бахтиёр Насимов - обозреватель интернет-издания Daryo.uz за цикл материалов, воплощающих в себе верховенство закона и активную гражданскую позицию, происходящие демократические процессы
2-е место:
Веб-сайт “kknews” Информационного агентства Каракалпакстана - Директор Есимкан Канаатов за материалы, опубликованные в сети интернет о ходе осуществляемых в стране преобразований, в частности, истории, культуре и настоящем Республики Каракалпакстан
3-е место:
Юрий Черногаев - обозреватель веб-сайта “Анхор.уз” за материалы, посвященные международной Ташкентской конференции “Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие”.
Поощрительные премии
Номинация “Лучшая пресс-служба”:
Пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций - руководитель пресс-службы Элбек Долимов
Номинация “За лучший фоторепортаж”:
Аъло Абдуллаев - фотокорреспондент редакции фотохроники Национального информационного агентства Узбекистана - УзА
Номинация “За лучший материал, пропагандирующий читательскую культуру в СМИ”:
Главная редакция просветительско-развлекательных и кинопрограмм телеканала “Toshkent” - руководитель группы Дилдора Мардиева
Номинация “За лучший материал зарубежного журналиста об Узбекистане”
Осман Гукмен (Турция) - руководитель представительства телерадиокомпании “TRT”
Победители номинаций национальных партнеров
Совет Федерации профсоюзов Узбекистана
1. “За лучший материал на тему трудовых отношений”
Наргиза Шоисломова, корреспондент телеканала “O’zbekiston - 24″.
2. “За лучший материал на тему социального партнерства”
Мухаббат Турабоева, корреспондент газеты “Ишонч” по Хорезмской области.
Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана:
1. “Самый активный журналист, пропагандировавший инновационные идеи”
Азиз Каршиев, журналист новостного веб-сайта “Kun.uz”.
2. “Самый активный журналист, осветивший реализацию Государственной программы “Год диалога с народом и интересов человека”
Бекзод Кобулов, главный редактор газеты “Охангарон хаёти”.
ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ
Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане:
“За лучший материал, посвященный 70-летию Конвенции о правах человека” (в сферах образования, культуры и средств массовой информации)
Бахтиёр Насриддинов, корреспондент телеканала “Маданият ва маърифат” НТРК.
Делегация Евросоюза в Узбекистане:
1. Наргис Саидалиева, корреспондент информационного агентства “Жахон”;
2. Дилафруз Кулматова, ведущая телеканала “UzReport TV”;
3. Улугбек Шоназаров, корреспондент Национального информационного агентства Узбекистана.
Project HOPE (программа USAID, США):
1. “За лучший материал, освещающий вопросы профилактики и лечения туберкулеза”:
Хулкар Ражабова, корреспондент газеты “Кашкадарё ёшлар спорти”;
Нилуфар Утаганова, редактор Кашкадарьинской областной телерадиокомпании.
2. “За лучший материал на тему “Толерантность в отношении больных туберкулезом”
Дилрабо Курязова, корреспондент газет “Хоразм хакикати” и “Хорезмская правда”.
DVV International (Германия):
“За лучший материал о роли обучения и профориентации людей почтенного возраста в развитии личности и общества” (только для журналистов печатных и онлайн-СМИ).
Гулмира Шукурова, директор электронного портала “Иностранные языки в Узбекистане”.
Международная организация “Региональный диалог” (Словения):
“За лучший материал, освещающий борьбу с коррупцией”:
1. Коллектив веб-сайта “Anhor.uz”;
2. Анора Содикова, главный редактор веб-сайта dia.uz.
Посольство США в Узбекистане:
“За лучший материал о развитии связей между Узбекистаном
и США”
Борис Бобоев, свободный журналист.
Посольство КНР в Узбекистане:
1. “За лучший материал об эффективном сотрудничестве в рамках Шанхайской организации сотрудничества”
Барчиной Джураева (журналист) и Х. Кудратов (оператор) НТРК.
2. “За лучший материал о развитии двусторонних отношений между Китаем и Узбекистаном”
Олимжон Усаров, главный редактор журнала “Кексалик гашти”.
3. “За лучший материал о строительстве инфраструктуры “Один пояс - один путь”
Ли Яоюань, Цзинцзи Жибао, корреспонденты газеты “Economics daily” в Ташкенте.
Посольство Турецкой Республики в Узбекистане:
1. “За лучший материал о взаимосвязях Узбекистана и Турции” (для столичных журналистов)
Камариддин Шайхов, руководитель сайта Qalampir.uz;
Умид Шермухамедов, главный редактор сайта Kun.uz.
2. “За лучший материал об экономическом сотрудничестве между Узбекистаном и Турцией” (для региональных журналистов).
Дилмурод Жумабоев, директор ООО Vodiymedia.uz / “VODIY MEDIA”.
3. “За лучший материал, посвященный вопросам развития туризма между Узбекистаном и Турцией” (для региональных журналистов)
Мунира Абдуллаева, продюсер ZO’R TV.
Азербайджанский культурный центр при Посольстве Азербайджанской Республики в Узбекистане:
1. “Узбекистан и Азербайджан: на Великом шелковом пути с древних времен до нынешних дней”.
Гулсара Сагатханова, редактор телеканала “Dunyo Bo’ylab” НТРК;
2. “За лучший материал на тему “Узбекистан и Азербайджан - многонациональные и великодушные страны”
Наргис Касымова, доцент факультета международной журналистики УзГУМЯ, журналист-общественник.
Филиал Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА):
“За лучшие материалы, посвященные проблемам, связанным с водой и экологией, а также их решению” (работе, осуществляемой по экономии воды в городах и селах Узбекистана в условиях изменения климата):
Ильдар Мударисов, главный редактор информационного агентства “Uzbekistan today”;
Татьяна Петренко, корреспондент журнала “Экономическое обозрение”;
Есимкан Канаатов, директор информационного агентства “Хабар” Каракалпакстана.
Институт Гёте:
“За лучший материал, посвященный вопросам политики Узбекистана в сфере культуры”
Вилоят Шодибекова, редактор телеканала “Dunyo Bo’ylab” НТРК.
Посольство Республики Грузия в Узбекистане:
Гулсара Сагатханова и Мохир Муродов, творческая группа телеканала “Dunyo Bo’ylab” НТРК.