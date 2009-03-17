ОБЪЯВЛЯЕТ

конкурс на выделение государственных грантов по теме: «Поддержка инновационных проектов ННО в реализации Стратегии действий в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

На конкурс принимаются проектные заявки негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и других институтов гражданского общества, предусматривающие следующие социально значимые цели.

1. Реализация совместных программ и планов, направленных на решение актуальных проблем женщин, молодежи, инвалидов и престарелых.

2. Оказание содействия по улучшению социальной и бытовой инфраструктуры, повышению уровня жизни, созданию новых рабочих мест в отдаленных горных и труднодоступных сельских местностях.

3. Содействие расширению оказания качественных социальных услуг населению, создание благоприятных условий в организации его эффективного досуга, обеспечение сотрудничества с государственными органами в благоустройстве махаллей.

4. Реализация комплексных мероприятий по охране материнства и детства, укреплению института семьи, воспитанию здорового и гармонично развитого поколения.

5. Укрепление духовно-нравственных отношений в семье, содействие в предотвращении ранних и незаконных (религиозных) браков, рождения детей-инвалидов.

6. Обеспечение совместно с государственными органами и бизнес-субъектами занятости женщин, молодежи и молодых семей, широкое их привлечение к предпринимательству и семейному бизнесу.

7. Внедрение эффективных механизмов и инновационных методов общественного контроля за оказанием гарантированных медицинских услуг.

8. Содействие формированию здоровой среды в семье, пропаганде духовно-нравственных ценностей нашего народа, укреплению отношений между свекровью и невесткой.

9. Формирование социальных предприятий в целях обеспечения занятости наиболее уязвимых слоев населения, особенно женщин, молодежи и инвалидов, реализация социально значимых товаров, услуг и работ.

10. Реализация в сотрудничестве с государственными органами программ, направленных на социальную интеграцию в общество неорганизованной молодежи, женщин-инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы или не имеющих постоянного места жительства.

11. Широкое освещение в зарубежных СМИ конкретных результатов, процессов реформ по реализации Государственной программы «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

Для выделения государственного гранта необходимо представить следующие документы:

1. Сопроводительное письмо с подписью руководителя и печатью организации.

2. Проектная заявка на государственный грант по форме, размещенной на веб-сайте www.fundngo.uz.

3. Копия Устава (Положения) ННО и других институтов гражданского общества, прошедших государственную регистрацию, с последними изменениями и дополнениями.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.

5. Если реализация проекта требует лицензионной деятельности, то предоставляется копия лицензии.

6. Могут прилагаться рекомендательные письма, ходатайства заинтересованных государственных и общественных организаций.

Сумма выделяемого гранта на один проект – до 30 миллионов сумов. Прием документов осуществляется с 15 марта по 20 апреля 2018 года.

Документы принимаются в запечатанных конвертах, отправленных через АО «Узбекистон почтаси» (формат А4) на имя Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан по адресу: 100163, г.Ташкент, ул. Ислама Каримова, д. 43.

С условиями предоставления документов и образцами документов можно ознакомиться на официальном веб-сайте Общественного фонда при Олий Мажлисе: www.fundngo.uz.





