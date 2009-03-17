ОБЪЯВЛЯЕТ

конкурс на выделение государственных грантов по теме: «Широкое освещение в иностранных и местных СМИ высокого уровня правовых знаний, мышления, культуры прав человека, инновационных форм и механизмов общественного контроля».

На конкурс принимаются проектные заявки негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и других институтов гражданского общества, предусматривающие следующие социально значимые цели.

1. Внедрение эффективных инновационных форм и механизмов доведения до широкой общественности сути и значения указов, постановлений Президента страны, новых законов, принятых парламентом.

2. Внедрение инновационных методов повышения роли и значения законов в регулировании общественных отношений, формирование новых форм диалога с народом, выявление уровня реального влияния законов на жизнедеятельность населения.

3. Содействие во внедрении инновационных форм доведения до широкой общественности сути и значения осуществляемых реформ в стране.

4. Реализация совместных программ по формированию в обществе высокой правовой культуры, уважительного отношения к законам и правам человека.

5. Проведение экспертных и общественных обсуждений проектов законов, в том числе организация специальных теле- и радиопередач, публикация статей в печатных СМИ и в сети Интернет.

6. Реализация с государственными органами совместных программ по повышению профессионального, идеологического и художественного уровня материалов СМИ.

7. Развитие социального партнерства в повышении профессионального мастерства и творческой активности молодых журналистов и технических работников.

8. Усиление положительного влияния СМИ на общественно-политическое, духовно-нравственное, социально-правовое сознание граждан, особенно молодежи.

9. Реализация инновационных методов общественного контроля и обеспечения прав потребителей в сферах коммунального хозяйства, торговли и оказания услуг.

10. Под девизом «Государственные органы на службе у народа» оказание содействия повышению правовой культуры и правосознания населения, уважения к закону, укрепления непримиримого отношения к преступности в любой ее форме.

11. Совершенствование системы работы в государственных органах с обращениями граждан, обеспечение прав, свобод и законных интересов человека.

12. Широкое освещение в СМИ негативных последствий ранних и родственных браков.

13. Обеспечение прав и законных интересов женщин и детей, усиление социального партнерства с государственными органами в социально-правовой и духовно-нравственной их поддержке.

14. Развитие эффективных методов и практики осуществления общественного контроля за деятельностью государственных органов и реализацией законодательства под девизами «Справедливость – в верховенстве закона», «Обращения граждан – в центре постоянного внимания».

15. Широкое привлечение Совета ветеранов правоохранительных органов к работе с неорганизованной и проблемной молодежью, реализация ее законных интересов и устремлений.

16. Подготовка и распространение различных наглядных материалов под девизом «Я изучаю Конституцию Республики Узбекистан».



Для участия в программе государственного гранта необходимо предоставить следующие документы:

1. Сопроводительное письмо с подписью руководителя и печатью организации.

2. Проектная заявка на государственный грант по форме, размещенной на веб-сайте www.fundngo.uz.

3. Копия Устава (Положения) ННО и других институтов гражданского общества, прошедших государственную регистрацию, с последними изменениями и дополнениями.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.

5. Если реализация проекта требует лицензионной деятельности, то предоставляется копия лицензии.

6. Могут прилагаться рекомендательные письма, ходатайства заинтересованных государственных и общественных организаций.

Сумма выделяемого гранта на один проект – до 30 миллионов сумов. Прием документов осуществляется с 15 марта по 20 апреля 2018 года.

Документы принимаются в запечатанных конвертах, отправленных через АО «Узбекистон почтаси» (формат А4) на имя Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан по адресу: 100163, г.Ташкент, ул. Ислама Каримова, д. 43.

С условиями предоставления документов и образцами документов можно ознакомиться на официальном веб-сайте Общественного фонда при Олий Мажлисе: www.fundngo.uz.

Телефоны для справок: (0-371) 239-26-76, 239-26-86.