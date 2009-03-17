Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана реализуется проект «Установление общественного контроля за реализацией государственных программ: ответственность и права журналиста».

В ходе проходящих в рамках проекта мастер-классов, тренингов и медиа-туров журналистам, руководителям информационных служб Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей, главным редакторам территориальных печатных СМИ предложены эффективные методы освещения преимуществ новых инновационных технологий, внедряемых в предпринимательскую деятельность и другие сферы.

Организован медиа-тур в центр логистики «Highway Logistics» в Зангиатинском районе Ташкентской области. Подобные мероприятия с участием экспертов, посвященные последним изменениям и дополнениям в законодательстве о СМИ, будут способствовать повышению профессионального мастерства участников.

В состоявшейся в рамках проекта конференции «Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля за реализацией Государственной программы “Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» участвовали члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, специалисты Министерства инновационного развития и Торгово-промышленной палаты, представители электронных и печатных изданий.

В ходе конференции обсуждались вопросы усиления роли и места СМИ в установлении общественного контроля, повышения профессиональных навыков и опыта работников сферы в освещении этой темы.

Мохигул Косимова, УзА