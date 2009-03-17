В столице начался I Международный полиграфический форум «Новые грани инновационных технологий».

В работе форума, организованного Узбекским агентством по печати и информации и обществом с ограниченной ответственностью “А2 Digital”, принимают участие представители крупных полиграфических предприятий США, России, Германии, Израиля, стран Центральной Азии, а также всемирно известных производителей полиграфического оборудования “HP”, “VIP Systems ESKO”, “Scodix” и других.

Генеральный директор Узбекского агентства по печати и информации Л. Тангриев, основатель компании “А2 Digital” Ш. Ахмедов и другие отметили, что под руководством Президента Шавката Мирзиёева в нашей стране происходят огромные преобразования, все сферы поэтапно переходят на инновационный путь развития. С этой целью принята Государственная программа реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, в рамках ее исполнения осуществляется широкомасштабная работа.

- Мы рады участвовать в проходящем в Узбекистане таком престижном форуме, - говорит представитель компании “HP” Саймон Льюис (Израиль). - Он важен тем, что направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества, внедрение инновационных идей и технологий в полиграфической отрасли, взаимный обмен опытом. В нынешнее время, когда весь мир вступает в цифровую эпоху, одной из важнейших задач является, в частности, дальнейшее развитие и совершенствование полиграфической отрасли.

Узбекское агентство по печати и информации особое внимание уделят вопросам широкого внедрения инновационных идей, разработок и технологий, коренного совершенствования сферы услуг, повышению посредством этого качества и конкурентоспособности продукции, поддержке и развитию деятельности частного сектора наряду с государственными предприятиями.

Важным руководством к действию в повышении эффективности работы в данном направлении служат Указ главы государства “О дальнейшем совершенствовании управления в сфере печати и информации” от 11 августа 2017 года, а также постановление Президента “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Узбекского агентства по печати и информации” от 17 августа прошлого года.

В действующих в системе агентства Издательско-полиграфическом творческом доме “Узбекистон” установлена единственная в Центральной Азии восьмикрасочная печатная машина производства немецкой компании “КВА”, в Издательско-полиграфическом творческом доме имени Гафура Гуляма – машина офсетной печати Speedmaster от компании “Heidelberg” и другое современное оборудование, облегчающее технологический процесс.

Вместе с тем множество частных предприятий также модернизируют свое производство и занимают все более прочные позиции на рынке полиграфии. Их продукция становится более востребованной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

В нынешнее стремительно меняющееся время каждый день, каждую минуту появляются все новые и новые идеи, подходы. В таких условиях одной из актуальных задач является расширение доли частного сектора в полиграфии, в том числе за счет привлечения техники и оборудования, основанных на высоких технологиях, последних научных достижениях.

На форуме, организованном в целях последовательной реализации задач, определенных в Государственной программе “Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий”, дальнейшего развития полиграфической индустрии в республике, укрепления международного партнерства в сфере, внедрения инновационных технологий руководители и работники полиграфических предприятий нашей страны имеют возможность ознакомиться с передовым опытом, творческими идеями и разработками.

Зарубежные специалисты делятся мнениями и дают ценные рекомендации по поднятию полиграфической индустрии Узбекистана на новый уровень.

В рамках форума зарубежные участники ознакомятся с деятельностью издательско-полиграфических творческих домов “Узбекистон” и имени Гафура Гуляма, ООО “А2 Digital”. Будут организованы теоретические и практические семинары, беседы за “круглым столом”, презентации и встречи, посвященные инновационным технологиям, внедренным в полиграфическую отрасль Узбекистана, результатам проводимой в этом направлении работы, тенденциям развития сферы.

Байрам Айтмурадов, Темур Мамадаминов (фото), УзА