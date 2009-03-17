Уже с первых шагов на китайской земле перед любым туристом, гостем страны предстает впечатляющая картина огромной быстро развивающейся страны с очень гостеприимным, трудолюбивым и целеустремленным народом. Так и на нас, журналистов Узбекистана, недавно посетивших КНР по приглашению МИД КНР и Посольства КНР в Республике Узбекистан, эта страна, потенциал ее развития произвели сильное впечатление. Можно сказать, что мы открыли для себя совершенно новый Китай с мощным строительством небоскребов в разных архитектурных стилях, автомагистралей со множеством пересекающихся мостов, с целыми массивами зеленых насаждений, сохранением в городах красивых водоемов с золотыми рыбками и декоративными растениями, с запуском линий сверхскоростных поездов между городами, странами и другими яркими показателями быстрого и успешного развития страны. К слову сказать, строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали из Пекина в Москву через Казахстан предполагает, что маршрут увеличит мобильность населения и даст толчок созданию крупных инфраструктур и соответственно новых рабочих мест вдоль магистрали. Теперь путь между Москвой и Пекином займёт двое суток, а доехать из Алматы до Москвы можно будет менее чем за сутки, так как скорость движения такого поезда составляет от 200 до 400 км/ч.

Все достижения страны сегодня связывают с осуществлением концепции «Один пояс-один путь». Эта идея и предложение было впервые выдвинуто Председателем КНР Си Цзиньпином во время его визитов в страны Центральной Азии и Индонезию в 2013г. Было подчеркнуто, что осуществление этой инициативы станет «фокусом» внешнеполитической деятельности КНР в последующие годы. А суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. На основе продолжения и развития духа древнего Шёлкового пути «Один пояс и один путь» вырабатывает новые механизмы регионального экономического партнерства, стимулирования экономического процветания вовлечённых стран, укрепление культурных обменов и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также содействие миру и устойчивому развитию. Предположительно на территории этого мегапроекта сосредоточены богатые природные ресурсы и там проживает 61% населения мира, а экономический масштаб составляет 21 трлн.долларов США. Обращение к существовавшему ранее Великому Шелковому пути связано с тем, что новые маршруты во многом повторяют древние караванные пути, которые проходили из Сианя через Среднюю Азию в Европу. Следует добавить, что и направление основного потока товаров из Азии в Европу с тех пор также не изменилось.





Вместе с тем самым большим достоянием страны, конечно, является ее гостеприимный народ с древними культурными корнями, а также с высоким уровнем образования. Во время встреч в различных крупных медиа-организациях мы обсуждали с руководителями этих структур возможности и пути нашего сотрудничества. Так, к примеру, мы побывали в редакциях русского канала телевидения ССТ, он-лайн газеты «Женьминь»,на Международном радио Китая , в Информационном агентстве «Синьхуа». Руководители этих медиа-структур подробно рассказали нам об истории создания и сегодняшней концепции работы их СМИ, высокой технологичности медиакоммуникаций, уровне профессионализма журналистов, масштабности их аудиторий, показали работу в различных медиа-форматах, на различных языках, что позволяет им охватить многомиллионную аудиторию и обеспечивает прочное экономическое существование . В перспективных концепциях этих СМИ , как отметили их руководители, большое внимание отводится и сотрудничеству с Узбекистаном, с нашими журналистами. Так например, Международное радио Китая планирует в будущем открыть вещание и на узбекском языке. А он-лайн газета «Женьминь» и Информационное агентство «Синьхуа» предлагают наладить обмен экономической и другой информацией между двумя странами, отметив, что Узбекистан также активно присоединился к инициативе «Один пояс-один путь».

В Пекине у нас была также хорошая возможность ознакомиться с работой Всекитайской ассоциации журналистов и подготовкой журналистов в Институте журналистики Китайского народного университета, обсудить пути гуманитарного сотрудничества в этих сферах в рамках различных образовательных проектов.

Большой интерес также вызвала поездка в провинциальный город Ханчжоу на востоке страны. Наша группа посетила там не только величественный комплекс, где проходила историческая встреча глав государств на саммите C20 , но и крупную местную спутниковую телекомпанию, которая включает в себя телевидение, радиовещание, кабельное телевидение и Интернет-вещание. В компании работает 700 сотрудников, а аудитория этих провинциальных вещателей – 1 млрд. человек!

Организаторы нашей поездки также позаботились и о богатой культурной программе для нашей делегации. Для нас были организованы экскурсии в Храм Неба, посещение театрального представления «Легенды кунг-фу», великолепных парковых зон в Пекине и на побережье Ханчжоу.

В завершающей части поездки в Пекине состоялась встреча с представителями МИД КНР , которые рассказали участникам о политическом курсе КНР после Х1Х съезда КПК, о новых важнейших достижениях страны, перспективных планах в сфере внутренней политики. В ходе беседы участники поделились своими впечатлениями и мнениями относительно мероприятий в рамках поездки, относительно высокого уровня организации этих мероприятий и обещали направить свои предложения по будущему двустороннему сотрудничеству в сфере СМИ. Все участники выразили уверенность в том, что СМИ Узбекистана в будущем станут активно сотрудничать с китайскими СМИ , что поможет нашим народам больше узнавать друг о друге и развиваться дальше вместе в духе концепции «Один пояс-один путь».

Хочу выразить большую благодарность организаторам этой поездки – сотрудникам МИД КНР, Посольства КНР в Республике Узбекистан за предоставленную возможность ближе ознакомиться с жизнью страны, ее людьми, работой средств массовой информации Китая, а также обменяться опытом с нашими коллегами-журналистами и обсудить пути и возможности нашего дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Г.Н.Бабаджанова,

директор Центра переподготовки

журналистов Узбекистана