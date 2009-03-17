В Ташкенте состоялась внеочередная конференция Творческого союза журналистов Узбекистана.

На конференции обсуждался ряд вопросов по исполнению задач, намеченных в принятых в августе текущего года постановлениях Президента нашей страны Шавката Мирзиёева “О создании Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана “Илхом” и “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана”, а также совершенствованию деятельности союза.

В конференции приняли участие руководители территориальных отделений Творческого союза журналистов, ответственные работники ведущих средств массовой информации страны, творческих организаций, преподаватели факультетов журналистики.

Генеральный директор Узбекского агентства по печати и информации Л.Тангриев, председатель Творческого союза журналистов С.Хакимов, генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана А.Кучимов, заместитель председателя парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан Г.Алимова и другие отметили, что проводимые в стране масштабные реформы позитивно сказываются и на развитии средств массовой информации. Отмечалось, что предложения, идеи и указания Президента нашей страны Шавката Мирзиёева, выдвинутые на встрече с представителями творческой интеллигенции, стали началом новой эпохи в истории творческих организаций.

Сегодня для творческих деятелей открыта широкая дорога. Это проявляется в материальной и моральной поддержке творческих деятелей, укреплении материально-технической базы творческих организаций, средств массовой информации, повышении авторских гонораров, создании условий для оздоровления.

На конференции отмечалось, что творческие деятели, в частности, журналисты, соответственно этим возможностям должны активно откликаться на проводимые в стране масштабные реформы, происходящие в мире события, вносить вклад в формирование объективного мнения среди народа.

Творческим союзом с начала года начата практическая работа на основе плана мероприятий, разработанного в соответствии с проводимыми в стране реформами. Это мероприятия по реализации задач, намеченных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны, укрепление сотрудничества с творческими коллективами, пропаганда национальных ценностей, богатого исторического наследия, поддержка молодых талантов, активизация деятельности Творческого союза журналистов.

По инициативе главы нашего государства с целью поддержки ведущих творческих организаций и их сотрудников образован Клуб друзей. Спонсором Творческого союза журналистов Узбекистана является Республиканская товарно-сырьевая биржа. К настоящему времени в сотрудничестве с организацией-спонсором проведена определенная работа. Так, на совместные мероприятия по повышению квалификации журналистов, стимулированию молодых журналистов и ветеранов, укреплению материально-технической базы Творческого союза журналистов, редакции газеты “Хуррият”, Национального пресс-центра выделено 400 миллионов сумов. В свою очередь, в целях освещения деятельности Республиканской товарно-сырьевой биржи организуются пресс-конференции. В ближайшее время начнет действовать веб-сайт двух дружественных организаций. Организация-спонсор объявила о внесении вклада в ремонт дома №16 на улице Ислама Каримова, часть которого будет предоставлена членам Творческого союза журналистов.

Организация общественного фонда “Илхом” и Клуба друзей открывает широкие возможности перед журналистами. Предусмотрено, что за счет этих источников будут проводиться творческие вечера журналистов, издаваться первые книги молодых талантливых журналистов, сборники публицистических статей о сути и значении проводимых реформ, организовываться творческие поездки за рубеж представителей СМИ.

Также были обсуждены проблемы и недостатки в деятельности союза, планы на будущее. В стране наступило время активных реформ. Работать в соответствии с этими реформами - важнейшая задача журналистов. На конференции отмечалось, что в отдельных средствах массовой информации допускается медлительность, в газетах недостаточно аналитических, критических статей, нет нового подхода к дизайну, методам и формам публикации материалов. Необходимо также повысить мастерство журналистов в широком освещении сути и значения происходящих в стране процессов обновления, принимаемых нормативно-правовых актов на жизненных примерах, в простой и доступной форме.

На конференции были высказаны предложения и рекомендации по дальнейшему улучшению деятельности средств массовой информации, в целом Творческого союза журналистов.

Улугбек Асроров, УзА