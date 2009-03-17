В столице проводится семинар-тренинг для работников пресс-служб органов государственной власти и управления, организованный Узбекским агентством по печати и информации, Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана, Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации Узбекистана.

Генеральный директор Узбекского агентства по печати и информации Л. Тангриев, исполняющий обязанности директора Общественного фонда поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Л. Сувонов и другие отметили, что в Государственной программе “Год диалога с народом и интересов человека” намечены такие важные задачи, как повышение эффективности деятельности пресс-служб органов государственной власти и управления, освещение ими деятельности организаций в средствах массовой информации, регулярное обновление веб-сайтов, обеспечение связи с общественностью.

– Формирование здоровой конкуренции среди средств массовой информации требует активизации деятельности пресс-служб, - говорит руководитель пресс-службы Министерства экономики Республики Узбекистан Шахриёр Мансуров. – Актуальной задачей в связи с этим является разработка современного механизма сотрудничества пресс-служб со СМИ. Это мероприятие как раз и направлено на решение таких проблем.

На семинаре обсуждаются основные цели и задачи пресс-служб органов государственной власти и управления, принципы работы со СМИ, подготовки пресс-релизов, проведения пресс-конференций и брифингов. Также пройдут практические занятия, посвященные соответствующей тематике.

Насиба Зиёдуллаева, УзА