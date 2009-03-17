В столице Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана проведена конференция “Приоритетные задачи повышения качества и действенности национальных средств массовой информации”.

Председатель Творческого союза журналистов Узбекистана С.Хакимов, исполняющий обязанности директора Общественного фонда поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана Л.Сувонов и другие отметили, что в нашей стране придается приоритетное значение вопросам коренного реформирования национальной медиа-сферы, дальнейшего укрепления ее правовой, материально-технической базы, повышения роли и значения СМИ в процессе реформ.

Постановления руководителя нашей страны Шавката Мирзиёева о дальнейшем совершенствовании деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана, Узбекского агентства по печати и информации стали ярким примером практического внимания к развитию сферы.

Президент нашей страны в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что в нашей стране значительно повысилась роль средств массовой информации.

Действительно, в стране ведется системная работа по усилению роли и значения всех видов СМИ. Реализуется множество проектов, проводится ряд смотров-конкурсов, направленных на содействие дальнейшему улучшению материально-технической базы медиа-структур, повышение профессиональной квалификации и мастерства работников сферы, их всестороннюю поддержку и стимулирование, активное внедрение современных ИКТ в работу редакций.

На конференции, в которой приняли участие представители печатных средств массовой информации из различных регионов нашей страны, подробно обсуждались вопросы совершенствования национального законодательства по развитию медиа-сферы, стоящие перед прессой большие и важные задачи, ответственность и права журналиста в установлении общественного контроля за осуществлением государственных программ.

Назокат Усманова, УзА