В Национальном пресс-центре Творческим союзом журналистов Узбекистана организована пресс-конференция на тему “Международные связи в медиа-сфере – важный фактор овладения современными знаниями и навыками”.

Председатель Творческого союза журналистов С.Хакимов и другие отметили, что Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым уделяется постоянное внимание и забота наряду с литературой, искусством и культурой развитию и сферы средств массовой информации.

Во время встречи главы нашего государства 3 августа 2017 года с представителями интеллигенции наряду с другими культурно-просветительскими сферами были определены задачи по дальнейшему развитию средств массовой информации в соответствии с требованиями времени, возложенными на работников сферы важными задачами. Постановление о дальнейшем совершенствовании деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана, принятое 10 августа 2017 года, является ярким подтверждением практической заботы в этой области.

В интеграции средств массовой информации нашей страны в международное медиа-пространство имеет важное значение установление эффективных связей с авторитетными мировыми изданиями, творческими компаниями, тщательное овладение ИКТ и иностранными языками. В последние годы целая группа журналистов, работающих в средствах массовой информации нашей страны, повысила свою квалификацию за рубежом. Работа в этом направлении, имеющая важное значение в развитии национальной журналистики, последовательно продолжается.

Творческий союз журналистов Узбекистана проводит в этом направлении последовательную работу с организациями-партнерами. В частности, в рамках международного конкурса на Национальную премию “Олтин калам” в последние годы международные организации, являющиеся партнерами союза, организуют зарубежные поездки для специалистов медиа-сферы. В течение реализации таких проектов журналистам создаются условия для знакомства с деятельностью ведущих информационных агентств и изданий, обмена опытом с коллегами. Ярким тому примером являются организованные Представительством ЮНЕСКО в нашей стране поездки в такие страны, как Франция, Эстония, Великобритания.

Вместе с тем заслуживает внимания, что и с Китайской Народной Республикой налажено плодотворное сотрудничество в медиа-сфере. Творческим союзом журналистов Узбекистана совместно с посольством КНР в нашей стране был организован медиа-тур, который произвел большое впечатление на его участников.

– Поездка в Китай была всесторонне полезной, – говорит главный редактор журнала “Саодат” Феруза Жалилова. – В Китае мы ознакомились с деятельностью ведущих средств массовой информации, обменялись опытом. Вместе с тем рассказали китайским коллегам о проводимых в нашей стране широкомасштабных реформах.

На пресс-конференции участники медиа-тура поделились своими впечатлениями о поездке.

Назокат Усманова, УзА