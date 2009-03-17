В гостинице “City Palace” в Ташкенте состоялся Х традиционный медиа-фестиваль “Озод юрт тулкинлари” (”Волны свободной страны”), организованный Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации Узбекистана в сотрудничестве с Узбекским агентством по печати и информации, Творческим союзом журналистов и центром “Стратегия развития”.

Генеральный директор Узбекского агентства по печати и информации Л.Тангриев, председатель Творческого союза журналистов С.Хакимов, заместитель председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана К.Бекназаров, председатель Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана Ф.Абдухаликов и другие отметили, что внимание, оказываемое Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым творческой интеллигенции, вдохновляет работников средств массовой информации на достижение новых рубежей и высот творческого мастерства. Все это ярко проявляется в деятельности участников фестиваля – негосударственных телерадиоканалов.

Фестиваль, приуроченный к 26-летию независимости нашей страны, проводился при финансовой поддержке Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан. В нынешнем году на фестиваль поступило около 350 творческих работ.

Творческие работы оценивались по номинациям “Лучший телерадиопроект, воплотивший главную идею “Моя любовь и преданность – тебе, родной Узбекистан!”, “Телерадиостанция, активно освещающая исполнение задач, намеченных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах”, “Лучшая телепрограмма, посвященная освещению процессов повышения эффективности государственной молодежной политики в Узбекистане”, “Лучший телерадиопродукт, направленный на профилактику правонарушений и преступлений среди населения, особенно молодежи, противодействие коррупции”, “Лучшая программа, направленная на повышение эффективности деятельности органов самоуправления граждан и обеспечение межнационального согласия в стране”.

В конкурсе победили телерадиостудия “Истиклол”, радиостанция “Навруз”, телеканалы “Менинг юртим”, “Muloqot TV”, “Samarqand TV”. Эти СМИ награждены статуэтками фестиваля “Озод юрт тулкинлари”, дипломами и памятными подарками.

- Победа в конкурсе придает нам новые силы и энергию, - говорит ведущая радио “Навруз” Юлдузхон Олимова. - Нас радуют проявляемые Президентом нашей страны забота и внимание о творческих людях, в частности журналистах. Конечно, эта премия призывает нас к достижению новых рубежей и усиливает чувство ответственности.

В нынешнем году число негосударственных электронных средств массовой информации нашей страны пополнили телеканалы “Milliy TV”, “Zo‘r TV”, “Caravan TV” и “Futbol TV”. По предложению жюри фестиваля они награждены поощрительными наградами “Открытие года”.

Накануне празднования 26-летия независимости Узбекистана наш народ живет с высоким настроем, осуществляет благородные реформы в мирной и благоустроенной стране. Эта атмосфера служит сильным источником вдохновения для творческих деятелей. Воплощением этого стал и Х фестиваль “Озод юрт тулкинлари”.

Улугбек Асроров, Темур Мамадаминов (фото), УзА