В рамках исполнения постановления Президента нашей страны Шавката Мирзиёева “О подготовке и проведении празднования 26-летия государственной независимости Республики Узбекистан” от 27 июня 2017 года в “Медиа-холле” Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана состоялось награждение победителей и призеров республиканского смотра-конкурса “Самый великий, самый дорогой”.

На мероприятии, в котором приняли участие представители министерств и ведомств, творческих и общественных организаций, деятели литературы, искусства, культуры, пропагандисты духовности, журналисты, генеральный директор Узбекского агентства по печати и информации Л.Тангриев и другие отметили, что возрастает значение великого и бесценного достояния – независимости в национальном развитии, судьбе нынешнего и будущего поколений. Она служит интересам народа, обеспечению мирной жизни, повышению авторитета страны на мировой арене.

Это подтверждает и смотр-конкурс “Самый великий, самый дорогой”, проводимый Узбекским агентством по печати и информации, Министерством культуры, Творческим союзом журналистов, Союзом писателей Узбекистана, Национальным агентством “Узбеккино”, Академией художеств, ассоциацией “Тасвирий ойина”, Национальной телерадиокомпанией, Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации Узбекистана и другими организациями. Этот смотр-конкурс с двадцатилетней историей в нынешнем году проводился под девизом “Моя любовь и преданность – тебе, родной Узбекистан!”.

От около 500 человек на конкурс поступило почти 5 тысяч работ по направлениям литература, печатные и электронные средства массовой информации, изобразительное искусство, фотография, дизайн, кино. В представленных работах основное внимание уделено отображению идей независимости, Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, сути и значения Государственной программы “Год диалога с народом и интересов человека”, показу на жизненных примерах самоотверженного труда народа как основной движущей силы наших достижений, меняющегося мировоззрения и укрепления гражданской позиции людей, прежде всего молодежи.



В торжественной обстановке победителям и призерам по различным номинациям вручены дипломы и памятные подарки.

Малохат Хусанова, Аъло Абдуллаев (фото), УзА