В Самарканде состоялось награждение победителей областного этапа смотра-конкурса “Самый великий, самый дорогой!”.

На мероприятии с участием организаторов конкурса, представителей творческих организаций, поэтов и писателей, журналистов, художников и мастеров изобразительного искусства отмечалось, что в нашей стране особое внимание уделяется развитию литературы, культуры и искусства, оказывается всесторонняя поддержка творческим деятелям. На основе мнений, идей и инициатив, высказанных главой нашего государства на недавней встрече с творческой интеллигенцией, на новый уровень поднята работа в сфере дальнейшего совершенствования деятельности творческих организаций, культурных учреждений нашей страны, всесторонней поддержки работников сферы.

Ежегодно проводимый смотр-конкурс “Самый великий, самый дорогой!” также способствует широкой пропаганде творческих произведений, воспевающих Родину, независимость, мир и дружбу, стимулированию их авторов.

- Согласно постановлению Президента нашей страны Шавката Мирзиёева “О подготовке и проведении празднования 26-летия государственной независимости Республики Узбекистан” от 27 июня 2017 года конкурс нынешнего года проводится под девизом “Моя любовь и преданность – тебе, родной Узбекистан!”, - говорит начальник Самаркандского областного управления по печати и информации Н.Турдибоев. - Участники приняли участие в конкурсе по четырем направлениям более чем с 300 творческими работами. Заслуживает внимания тот факт, что помимо профессионалов, в нем было также много молодых участников.

По итогам конкурса в номинациях художественные произведения писателей и поэтов победил поэт Ёрмамат Рустамов, журналистский материал работников печатных СМИ – корреспондент газеты “Зарафшон” Убайдулла Сирожев, в направлении избранные материалы творческих деятелей радио и телевидения – редактор областной телерадиокомпании Тухтатош Мамадалиева, а также корреспондент телеканала “Самарканд СТВ” Азиза Наврузова, в номинации изобразительное искусство, фото и дизайн – учащаяся Самаркандского колледжа искусств Сабина Болтаева.

Победители примут участие в республиканском этапе конкурса.

Галиб Хасанов, УзА