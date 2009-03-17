О мерах по дальнейшему развитию деятельности организаций культуры и искусства, творческих союзов и средств массовой информации, созданию дополнительных условий для стимулирования труда работников сферы

Постановление Президента Республики Узбекистан

В целях дальнейшего развития деятельности организаций культуры и искусства, творческих союзов и средств массовой информации, создания дополнительных условий для стимулирования труда поэтов и писателей, художников, работников культуры и искусства, журналистов, вносящих достойный вклад в укрепление атмосферы мира и стабильности, сплоченности и взаимоуважения в нашем обществе:

1. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента при формировании в установленном порядке списков граждан, нуждающихся в доступном жилье в строящихся многоквартирных домах в городах и домах по обновленным типовым проектам на селе, учитывать потребности членов и работников Национального информационного агентства Узбекистана, Национального агентства “Узбеккино”, организаций системы Министерства культуры, Союза писателей, Творческого союза журналистов, Академии художеств, Союза композиторов и бастакоров (мелодистов) Узбекистана, в том числе талантливой и перспективной творческой молодежи.



2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2018 года:

минимальные ставки авторского вознаграждения за издание научных трудов, произведений литературы и искусства согласно приложению № 1;

минимальные ставки авторского вознаграждения за выполнение заказов на создание драматических, музыкальных и музыкально-драматических, литературных произведений для публичного исполнения, создание скульптурных произведений, произведений изобразительного искусства, осуществление работ по художественному проектированию и конструированию, а также максимальные ставки данного вознаграждения при выплате его за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан согласно приложению № 2;

минимальные ставки вознаграждения за материалы, передаваемые по каналам Национального информационного агентства Узбекистана, телевидению и радио, согласно приложению № 3;

минимальные ставки авторского вознаграждения за создание литературных сценариев, оригинальной музыки и текстов песен для кинофильмов согласно приложению № 4;

минимальные ставки оплаты труда специалистов по консультированию кинофильмов согласно приложению № 5;

минимальные ставки вознаграждения творческим работникам съемочных групп за осуществление постановки кинофильмов в зависимости от их художественного уровня согласно приложению № 6.

Установить, что выплата авторского и иных видов вознаграждения ниже минимального размера, установленного приложениями №№ 1-6 к настоящему постановлению, не допускается.

3. Министерству культуры, Министерству финансов Республики Узбекистан, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальному агентству “Узбеккино”, творческим союзам и другим организациям, осуществляющим выплаты авторского и иных видов вознаграждения за счет средств Государственного бюджета, обеспечить расходы на вышеуказанные цели строго в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан.

4. Внести изменения в некоторые решения Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан согласно приложению № 7.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Х.М.Султанова.

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ