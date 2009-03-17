Постановление Президента Республики Узбекистан

В нашей стране осуществлена широкомасштабная работа по развитию средств массовой информации, деятельность которых является важным условием построения правового демократического государства и гражданского общества, укреплению их материально-технической базы и кадрового потенциала, обеспечению свободы слова и печати, конституционных прав граждан на получение информации, свободное выражение мнений.

Вместе с тем следует отметить, что в нынешнюю стремительно меняющуюся информационную эпоху ждет своего решения ряд актуальных проблем в этой важной сфере. Прежде всего это требует кардинального совершенствования деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана.

В целях широкой поддержки средств массовой информации, защиты прав и законных интересов, материальной и моральной поддержки, улучшения условий жизни и труда работников газет и журналов, телерадиоканалов, информационных агентств и интернет-изданий, независимо от их формы собственности, совершенствования системы повышения профессионального мастерства журналистских кадров:

1. Определить источниками финансирования расходов на содержание Творческого союза журналистов Узбекистана, оплату труда его работников, развитие материально-технической базы данного творческого союза и действующего при нем Национального пресс-центра Узбекистана средства Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом» (далее – общественный фонд «Илхом») и иные средства, не запрещенные законодательством.

Предусмотреть, что расходы на оплату труда работников территориальных отделений Творческого союза журналистов Узбекистана в Республике Каракалпакстан и областях покрываются за счет средств (субсидий), выделяемых общественному фонду «Илхом» из Государственного бюджета Республики Узбекистан.

2. Хокимияту города Ташкента обеспечить размещение Творческого союза журналистов Узбекистана в здании по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Ислама Каримова, дом №16-А.

3. Одобрить предложение акционерной компании “Узавтосаноат” о выделении Творческому союзу журналистов Узбекистана на благотворительной основе 1 автомобиля марки “Дамас”.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Творческим союзом журналистов Узбекистана принять в установленном порядке меры по обеспечению на основе льготных ипотечных кредитов жильем или земельными участками нуждающихся в этом активных журналистов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Х.М.Султанова.

Президент Республики Узбекистан Ш.МИРЗИЁЕВ



Город Ташкент, 10 августа 2017 года.