Постановление Президента Республики Узбекистан

Учитывая растущие роль и значение культуры, искусства и средств массовой информации в жизни нашего общества, воспитании молодого поколения в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, в целях всесторонней поддержки и создания необходимых условий для наиболее полной реализации потенциала творческой интеллигенции страны, а также укрепления материально-технической базы Союза композиторов Узбекистана, Творческого объединения художников при Академии художеств Узбекистана (далее – Творческое объединение художников Узбекистана), Союза театральных деятелей Узбекистана и Творческого союза журналистов Узбекистана:

1. Принять предложение Министерства культуры Республики Узбекистан, Союза композиторов Узбекистана, Творческого объединения художников Узбекистана, Союза театральных деятелей Узбекистана и Творческого союза журналистов Узбекистана о создании Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом» (далее - Фонд).

2. Основными задачами Фонда определить:

аккумулирование и направление средств на развитие культуры, искусства и журналистики в Узбекистане, осуществление соответствующих программ и проектов;

финансирование расходов, связанных с содержанием и деятельностью Союза композиторов, Творческого объединения художников, Союза театральных деятелей и Творческого союза журналистов Узбекистана, оказание адресной материальной помощи являющимся их членами ветеранам сферы, внесшим достойный вклад в ее развитие;

последовательное укрепление материально-технической базы финансируемых Фондом учреждений, управление недвижимостью, находящейся в его ведении, целевое и эффективное использование средств Фонда при осуществлении его уставных задач.

3. Утвердить:

состав Попечительского совета Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом» согласно приложению № 1;

организационную структуру Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом» согласно приложению № 2.

Определить, что исполнительным органом Фонда является Исполнительная дирекция во главе с исполнительным директором, назначаемым и освобождаемым от должности Попечительским советом Фонда.

Предоставить председателю Попечительского совета Фонда право при необходимости вносить по предложениям руководителей учреждений, финансируемых Фондом, изменения в структуру данных учреждений в пределах установленной предельной численности сотрудников и фонда оплаты труда.

4. Попечительскому совету Фонда (А.Н.Арипов):

ежегодно утверждать прогнозные показатели доходов и расходов Фонда;

определять и утверждать основные направления использования средств Фонда;

к осуществлению задач, поставленных перед Фондом, привлекать заинтересованные государственные, негосударственные и общественные организации, а также спонсоров;

обеспечить систематический контроль за деятельностью Исполнительной дирекции Фонда по формированию его доходов, обоснованностью расходов и целевым использованием средств.

5. Определить источниками формирования средств Фонда:

бюджетные средства (субсидии), выделяемые Фонду на финансирование расходов по оплате труда работников территориальных отделений Союза композиторов, Творческого объединения художников, Союза театральных деятелей и Творческого союза журналистов Узбекистана;

доходы, полученные от предоставления в аренду передаваемых Фонду домов творчества, размещения временно свободных средств Фонда;

благотворительные средства юридических и физических лиц;

другие источники, не запрещенные законодательством.

6. Одобрить инициативу:

благотворительного общественного фонда Узбекистана «Махалла» о перечислении на благотворительной основе на счет Фонда 7 миллиардов сумов;

Министерства финансов, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Верховного суда Республики Узбекистан о направлении в Фонд 13 миллиардов сумов за счет изъятых доходов, полученных незаконным путем.

7. Установить, что порядок оплаты труда и материального стимулирования работников учреждений, финансируемых Фондом, определяется Попечительским советом Фонда по согласованию с Министерством занятости и трудовых отношений и Министерством финансов Республики Узбекистан.

8. Освободить до 1 января 2022 года Фонд и финансируемые им учреждения от всех налогов, а также обязательных отчислений в государственные целевые фонды.

Определить, что средства, высвобождаемые в связи с предоставлением данных льгот, направляются только на выполнение задач, возложенных на Фонд.

9. Передать в управление Фонду Дом творчества «Октош» Академии художеств Узбекистана, расположенный по адресу: Ташкентская область, Бостанлыкский район, село Сайлык, с целью создания условий для полноценного отдыха членов творческих союзов и объединений, финансируемых Фондом.

Исполнительной дирекции Фонда обеспечить эффективное и целевое использование имущества, передаваемого в управление Фонду.

10. Министерству финансов Республики Узбекистан начиная с 1 октября 2017 года выделять Фонду бюджетные средства (субсидии) на финансирование расходов по оплате труда работников территориальных отделений Союза композиторов, Творческого объединения художников, Союза театральных деятелей и Творческого союза журналистов Узбекистана.

Установить, что средства Фонда также выделяются на покрытие расходов учреждения, указанного в пункте 9 настоящего постановления.

11. Попечительскому совету разработать и в установленном порядке утвердить:

в месячный срок устав Фонда, а также Положение о формировании средств Фонда и порядке их использования;

в двухмесячный срок Положение о порядке предоставления коттеджей и гостиничных номеров Дома творчества, указанного в пункте 9 настоящего постановления, в пользование членам Союза композиторов, Творческого объединения художников, Союза театральных деятелей и Творческого союза журналистов Узбекистана при нахождении их в творческих командировках.

12. Разместить Исполнительную дирекцию Фонда в здании Союза писателей Узбекистана, расположенном на территории Национального парка имени Алишера Навои в городе Ташкенте.

13. Министерству культуры, Академии художеств Узбекистана совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в действующее законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова.

Президент Республики Узбекистан Ш.МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент, 9 августа 2017 года.





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Комментарий

к постановлению Президента Республики Узбекистан

“О создании Общественного фонда по поддержке

творческих деятелей Узбекистана «Илхом»



В последнее время в нашей стране сформирована и успешно действует эффективная система по последовательной, своевременной и качественной реализации практических предложений и проектов по развитию важнейших сфер и отраслей жизни общества с учетом мнений и запросов широкой общественности.

Практическим воплощением этого являются важные предложения и инициативы по развитию сфер культуры, литературы и искусства, выдвинутые Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым на состоявшейся 3 августа текущего года встрече с творческой интеллигенцией Узбекистана, которые закрепляются конкретными правовыми нормами и положениями в указах и постановлениях главы нашего государства.

На этой встрече были определены также актуальные задачи по всемерной поддержке, созданию необходимых условий и возможностей для реализации потенциала творческой интеллигенции нашей страны. Для обеспечения их исполнения Президентом Республики Узбекистан подписан еще один важный документ - постановление “О создании Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом».

В постановлении основными задачами общественного фонда “Илхом” определены аккумулирование и направление средств на развитие культуры, искусства и журналистики в Узбекистане, осуществление соответствующих программ и проектов. Прежде наблюдались проблемы, связанные с материальным обеспечением Союза композиторов, Творческого объединения художников, Союза театральных деятелей и Творческого союза журналистов Узбекистана, оказанием адресной материальной помощи являющимся их членами ветеранам сферы, внесшим достойный вклад в ее развитие. С созданием этого фонда будут положительно решеныать все эти проблемы.

Следует особо отметить, что на общественный фонд “Илхом” возложено последовательное укрепление материально-технической базы перечисленных выше учреждений, управление недвижимостью, находящейся в их ведении.

Постановлением утверждены состав Попечительского совета Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом» и организационная структура фонда, определен порядок деятельности Исполнительной дирекции, являющейся исполнительным органом фонда.

На Попечительский совет возложены задачи по ежегодному утверждению прогнозных показателей доходов и расходов, утверждению основных направлений использования средств фонда. Предусмотрено, что к осуществлению задач, поставленных перед фондом, могут привлекаться заинтересованные государственные, негосударственные и общественные организации, а также спонсоры.

Еще один важный вопрос - конкретно определены источники формирования средств общественного фонда “Илхом”. Так, ими являются бюджетные средства (субсидии), выделяемые фонду на финансирование расходов по оплате труда работников территориальных отделений Союза композиторов, Творческого объединения художников, Союза театральных деятелей и Творческого союза журналистов Узбекистана, доходы, полученные от предоставления в аренду передаваемых фонду домов творчества, размещения временно свободных средств фонда, благотворительные средства юридических и физических лиц, а также другие источники, не запрещенные законодательством.

В постановлении нашел свое отражение еще один принципиально важный вопрос, касающийся эффективной организации деятельности общественного фонда “Илхом”: предусмотрено перечислить на счет фонда 20 миллиардов сумов из Государственного бюджета, что послужит дальнейшему улучшению деятельности творческих учреждений и эффективной организации их работы.

Определено, что порядок оплаты труда и материального стимулирования работников учреждений, финансируемых фондом, определяется его Попечительским советом по согласованию с Министерством занятости и трудовых отношений и Министерством финансов. Фонд и финансируемые им учреждения освобождаются до 1 января 2022 года от всех налогов, а также обязательных отчислений в государственные целевые фонды. Высвобождаемые в связи с этим средства будут направляться только на выполнение задач, возложенных на фонд.

Постановление предусматривает также создание условий для полноценного отдыха членов творческих союзов и объединений, финансируемых фондом. С этой целью в управление фонду будет передан Дом творчества «Октош» Академии художеств Узбекистана, расположенный по адресу: Ташкентская область, Бостанлыкский район, село Сайлык.

Постановлением предусмотрено также выделение фонду бюджетных средств (субсидий) на финансирование расходов по оплате труда работников территориальных отделений Союза композиторов, Творческого объединения художников, Союза театральных деятелей и Творческого союза журналистов Узбекистана.

Одним словом, данное постановление имеет огромное значение для развития деятельности Союза композиторов, Творческого объединения художников, Союза театральных деятелей и Творческого союза журналистов Узбекистана, создаст новые возможности для материальной и моральной поддержки, достойные условия для труда и отдыха работников этих сфер.