Делясь впечатлениями от доклада Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева “Развитие литературы и искусства, культуры - важный фактор повышения духовности нашего народа”…

Наш народ во все времена стремился к просветительству, культуре, искусству. На этой земле всегда почитались и почитаются деятели искусства. В годы независимости Первый Президент нашей страны Ислам Каримов, проявляя особую заботу о представителях этой сферы, открыл широкий путь развитию культуры и литературы. Ныне эта традиция развивается на качественно новом уровне.

Нынешнее стремительное время требует совершенствования творческой работы в новом духе. На состоявшейся 3 августа нынешнего года встрече с творческой интеллигенцией глава нашего государства выдвинул конкретные предложения по требующим решения проблемам и вопросам в этом направлении.

Одно из предложений - организация “клубов друзей” творческих организаций. В народе говорят: “Будь щедрым, и тебе воздастся”. И особую значимость приобретает спонсорство во имя просветительства.

Узбекский Национальный академический драматический театр - один из крупных очагов духовности. На сцене этого исторического театра воспитывались многие известные актеры, созданные ими бессмертные образы и поныне обогащают духовность народа, особенно молодежи.

Сегодня в театре трудятся более 220 человек, в том числе 12 народных артистов Узбекистана.

Перед коллективом театра стоят большие задачи, высокие цели. Акционерное общество “Узкимёсаноат” выступило с инициативой оказания помощи в решении проблем театра, всесторонней поддержки творческого коллектива, налаживания сотрудничества в качестве спонсора.

– Нас впечатлила встреча с Президентом нашей страны, на которой подробно обсуждались все вопросы, стоящие перед творческой интеллигенцией, - говорит директор Узбекского Национального академического драматического театра, заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Маъсудов. – На этой встрече всех нас обрадовало исторически значимое предложение Президента нашей страны Шавката Мирзиёева. Благодаря этому предложению налажено сотрудничество между нашим театром и акционерным обществом “Узкимёсаноат”. Теперь вместе с этой организацией будем решать имеющиеся проблемы. Это позволит успешнее решать поставленные перед нами ответственные задачи. В чем они заключаются? Как особо отметил Президент нашей страны, сегодня нужно создавать образы героев нашего времени. Следовательно, нужно изменить репертуар. При этом основное внимание будет уделено, прежде всего, дальнейшему развитию сотрудничества с драматургами. Еще одна проблема - завершение ремонта здания театра, создание условий для актеров. У нас есть малая сцена, ее тоже нужно реконструировать в соответствии с требованиями времени. После встречи с Президентом нашей страны мы пересмотрели свои цели, вновь задали себе вопрос: «Что мы сделали для своей Родины?». Теперь наша работа сможет соответствовать предоставленным нам большим возможностям.

– Служить Родине, народу, жить в духе проводимых реформ - наш высший долг, - говорит председатель правления АО “Узкимёсаноат” Абдухошим Абдуллаев. – Встреча Президента нашей страны с творческой интеллигенцией способствовала поддержке многих инициатив. Мы выступили с инициативой стать спонсором Узбекского Национального академического драматического театра. Президент поддержал эту инициативу. Наша цель - улучшение материально-технической базы театра, поддержка коллектива, а также повышение духовности нашего народа. У нас разные профессии, но цель одна: вместе работать во имя процветания страны, обеспечения благополучия народа. Все это начинается с повышения духовности. И в этом смысле мы будем стараться эффективно использовать все свои возможности.

Встреча Президента нашей страны с творческой интеллигенцией имеет важное значение для развития культуры, искусства, литературы, средств массовой информации. Это, в свою очередь, возлагает большую ответственность на творческую интеллигенцию. И тут важно, чтобы слова не расходились с делом.

Улугбек Асроров, УзА