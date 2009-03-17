Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 августа 2017 года провел встречу с представителями творческой интеллигенции страны. На встрече состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам развития национальной культуры, литературы и искусства, путей их решения, важным задачам, стоящим перед творческими союзами и государственными организациями в этом направлении.

В совещании, прошедшем в духе искреннего и открытого диалога, приняли участие руководители палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Премьер-министр, государственные советники Президента, руководители комплексов Кабинета Министров, министерств и ведомств, крупных компаний и хозяйственных объединений, банков, творческих союзов, ведущих средств массовой информации, учреждений культуры, театров и музеев, видные деятели литературы, искусства и культуры, журналисты. Во встрече в формате видеоконференции участвовали Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента, руководители территориальных отделений Министерства культуры, творческих союзов, учреждений культуры на местах, телерадиоканалов, газет и творческая интеллигенция.

На совещании с докладом выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В нашей стране наряду со всеми сферами и отраслями уделяется большое внимание развитию культуры, искусства и литературы, средств массовой информации. Особенно в последние годы осуществляется большая работа по развитию этой сферы на новом этапе.

В целях возрождения и изучения богатого культурного наследия нашего народа реализуется ряд крупных проектов. В частности, в нашей столице создается Центр исламской культуры в Узбекистане, в Самарканде - Международный научно-исследовательский центр имени Имама Бухари. Организуется деятельность Центра исследования культурных богатств Узбекистана за рубежом, Центра новой истории Узбекистана. Осуществляется большая работа по повышению культуры чтения, совершенствованию сфер культуры и искусства, организации в регионах творческих школ и центров, которые будут названы в честь наших великих деятелей литературы и искусства.

Как логическое продолжение этой работы также осуществляется ряд мер по содействию выявлению таланта и способностей молодых дарований. К примеру, с 2010 года фондом “Ижод” при Союзе писателей на издание серии “Моя первая книга” затрачен 1 миллиард 300 миллионов сумов, всего выпущено 1 миллион 220 тысяч экземпляров книг молодых поэтов и писателей 73 наименований, которые бесплатно доставляются во все образовательные учреждения нашей страны.

В докладе главы нашего государства наряду с процессами развития нашей культуры и искусства, позитивными тенденциями в этой области также была дана объективная и критическая оценка некоторых негативных явлений, их влияния на жизнь общества, сделан акцент на ждущих своего решения актуальных проблемах и путях их решения. Глубоко проанализирована деятельность творческих союзов, Министерства культуры и входящих в его структуру объединений и организаций. Были высказаны важные и актуальные мнения о роли и задачах творческой интеллигенции, ее влиянии на жизнь общества, процессах реформ.

Президент нашей страны особо акцентировал внимание на значимости заслуг творческой интеллигенции по повышению духовности нашего народа, отметил, что на нынешнем этапе нашего развития наряду с представителями всех сфер и от деятелей культуры и искусства также требуются еще большая активность, выдвижение и воплощение в жизнь новых творческих идей и инициатив.

Было подвергнуто критике то, что в этом направлении, прежде всего, не ощущаются в достаточной мере роль и влияние творческих союзов и государственных ведомств, которые должны координировать творческие процессы, всесторонне поддерживать деятелей искусства, творческие организации отстают от требований времени, в их деятельности все сильнее наблюдаются кампанейщина, работа на показуху, инертность и безразличие.

Особенно волнуют каждого человека, который радеет за завтрашний день нашей национальной культуры, коммерциализация сферы культуры, выход на первый план личных интересов и оживленный сбыт поверхностных с идейно-художественной точки зрения произведений, отсутствие принципиальной оценки таких обстоятельств творческими союзами, всесторонне обоснованных практических предложений по их устранению.

В связи с этим в Узбекистане не будет допущено превращение в бизнес литературы и искусства, культуры, средств массовой информации, духовности и просветительства, отметил Шавкат Мирзиёев.

С сожалением было подчеркнуто, что в нашей культурной жизни не ощущается критического духа, художественные советы действуют не на должном уровне, принципиальная и квалифицированная оценка новых произведений, фильмов и спектаклей, выставок и концертных программ, публикация в печати объективных и справедливых рецензий становятся все более редким явлением.

Еще одна проблема – между творческими союзами недостаточно налажено взаимодействие. Практически прекратились творческие взаимосвязи между Академией художеств, союзами композиторов, писателей, журналистов, кинематографистов и другими организациями. Наличие множества вопросов в деятельности данных структур, которые подлежат совместному решению, прежде всего, такие актуальные проблемы, как совершенствование имеющейся нормативно-правовой базы касательно деятельности в области литературы и искусства, культуры, средств массовой информации, укрепление материально-технической базы, достойное материальное и моральное стимулирование нелегкого труда творческих работников, коренной пересмотр и реформирование системы подготовки кадров, остаются вне поля зрения творческих союзов.

В настоящее время в нашей стране действуют 1 513 средств массовой информации, 122 издательства. Глава нашего государства, говоря о том, что эти количественные изменения пока не перешли на качественные, особо обратил внимание на то, что в этом направлении для нас важны не количество, а качество и эффективность.

На встрече также были обсуждены задачи по созданию образов наших современников - настоящих героев нашего времени - и на основе этого - художественной летописи нашей Родины.

Подробно говорилось о воспитании молодого поколения, повышении действенности и эффективности нашей работы в этом направлении.

В настоящее время на развитие киноискусства из Государственного бюджета каждый год направляются большие средства. Только в этом году Национальному агентству “Узбеккино” выделено 12 миллиардов 400 миллионов сумов. Для обеспечения деятельности 37 театров нашей страны из Государственного бюджета будет выделено более 81 миллиарда сумов. Несомненно, наш народ вправе ждать достойного результата в ответ на оказываемое такое внимание и заботу.

Однако, к сожалению, во многих творческих коллективах работа ведется без глубокого осознания этой истины. Художественный уровень большинства фильмов и спектаклей низкий, в них не отражаются волнующие и тревожащие людей социальные проблемы.

Нельзя считать удовлетворительной деятельность Министерства культуры, которое призвано вести единую государственную политику в области культуры.

В настоящее время также не на требуемом уровне находится работа по обеспечению учреждений культуры и искусства кадрами с высшим образованием, созданию государственного каталога национальных фондов в музеях.

Еще один важный вопрос: развитие самого популярного вида музыкального искусства - эстрады - остается без должного внимания министерства. В деятельности большинства творческих работников в этой сфере не заметны требовательность и ответственность, чувство сопричастности к социальным процессам.

В целях проведения эффективной работы с молодыми артистами, развития традиций “Мастер-ученик” Президентом нашей страны было предложено организовать при государственном учреждении “Узбекконцерт” клуб “Народные артисты Узбекистана”.

На совещании отмечались необходимость компактного и содержательного проведения свадеб и семейных торжеств, недопущения при этом излишнего расточительства, проведения в этом направлении представителями культурной общественности широкой разъяснительной работы среди населения, важность того, что они должны служить примером для других.

Готовится ряд проектов постановлений Президента, направленных на дальнейшее развитие литературы и искусства, культуры. В частности, подготавливается проект постановления об организации общественного фонда “Илхом”, который послужит повышению роли в нашей жизни творческих союзов композиторов, художников, театральных деятелей и журналистов, укреплению материально-технической базы сферы, созданию для творческих деятелей достойных условий труда и жизни. В целях финансовой поддержки данного фонда государством будет выделено 20 миллиардов сумов и до 2022 года соответствующие структуры будут освобождены от всех налогов и обязательных платежей.

Отмечалось, что в настоящее время возводится новое здание для Союза писателей, где разместятся также общественный фонд “Ижод”, журналы “Шарк юлдузи”, “Звезда Востока”, “Ёшлик”, что здесь же планируется строительство двух многоэтажных домов для членов Союза писателей на основе льготного ипотечного кредита, современных творческих домов-коттеджей в Зааминском и Паркентском районах.

На совещании были высказаны также предложения о восстановлении деятельности Высших литературных курсов при Национальном университете Узбекистана.

Было решено восстановить еще одну добрую традицию – организацию семинаров молодых творческих работников Узбекистана для талантливой молодежи, начинающей деятельность в сферах литературы, театра и кино, музыкального и изобразительного искусства, журналистики.

Разрабатываются проекты постановлений Президента нашей страны по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана, Академии художеств, Союза композиторов, а также развитию национальной кинематографии, деятельности Государственной консерватории Узбекистана.

На совещании предложено обеспечить Министерство культуры новым зданием, коренным образом пересмотреть деятельность высших учебных заведений, лицеев и колледжей в направлении культуры и искусства, школ музыки и искусства, назначать их художественным руководителем или директором известных деятелей искусства и культуры.

На встрече были поддержаны предложения и инициативы крупных компаний, производственных и хозяйственных объединений, банков о спонсорстве в отношении творческих организаций.

Были высказаны мнения и практические предложения о продлении еще на пять лет срока действия дополнительных льгот и преференций, установленных для творческих сфер, в частности, средств массовой информации, о повышении размера гонорара, выплачиваемого творческим деятелям и работникам средств массовой информации, выведении на требуемый уровень работы по защите авторских прав, решении жилищного вопроса для творческой интеллигенции, пропагандистов духовности, работников средств массовой информации, пересмотре действующего порядка выплаты гонорара творческим деятелям пенсионного возраста, налаживании в нашей стране современной бумажной промышленности.

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев, говоря о значимости, результативности прошедшего открытого и искреннего диалога, твердо подчеркнул, что у нас достойная восхищения великая история, достойные восхищения великие предки, достойные восхищения несметные богатства. И я убежден - у нас будет достойное восхищения великое будущее, великие литература и искусство.

Председатель Творческого союза журналистов Узбекистана С. Хакимов, академики О. Салимов, Р. Убайдуллаева, председатель Академии художеств А. Нуриддинов, народный поэт Узбекистана Х. Худойбердиева, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан А. Слоним, профессор Государственной консерватории Узбекистана С. Гафурова, народный артист Узбекистана О. Назарбеков, заслуженный работник культуры Узбекистана, кинорежиссер Х. Насимов, председатель Союза композиторов Р. Абдуллаев, заслуженный артист Узбекистана Ж. Пиязов и другие выразили признательность главе нашего государства за высокое внимание к культуре, литературе и искусству, искренний диалог, отметили, что намеченные цели и задачи, создаваемые условия и возможности воодушевляют деятелей творчества к созданию новых высокохудожественных произведений, призывают все творческие организации пересмотреть свою деятельность.

Ёлкин Шамсиддинов (фото), УзА