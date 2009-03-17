С каждым годом к телевещанию предъявляются все более высокие требования, стимулирующие повышение качества передаваемого изображения и звука. По данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, в нашей стране осуществляется широкомасштабное внедрение современных технологий цифрового телевещания.

Это позволяет улучшать качество, создает фундамент для появления новых каналов, транслирующих передачи в высоком разрешении. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейших мерах по переходу на цифровое телевещание и прекращению наземного аналогового телевещания» от 17 июля 2017 года на основании разработанного графика пройдет поэтапное прекращение наземного аналогового телевещания во всех регионах Узбекистана. В первую очередь передача аналогового сигнала будет остановлена в Ташкенте, до 5 декабря 2018 года поэтапно он будет отключен по всей стране.

Цифровая обработка изображения в процессе передачи и приема позволяет достичь гораздо более высокого качества. В новом формате влияние помех на четкость изображения существенно минимизируется. Преимущество цифрового формата – возможность передавать стереозвук и звук в формате 5.1. И, если к телевизору подключить пять обычных и одну низкочастотную колонку, то можно создать домашний кинотеатр с так называемым эффектом присутствия. Два национальных телеканала уже вещают в формате высокой четкости HD. Другие телеканалы также планируют поэтапный переход на вещание в HD качестве. Для подготовки к данному переходу требуется не только оснащение этих телеканалов новейшим оборудованием для создания HD контента, но и поэтапное отключение аналогового вещания для освобождения необходимого частотного диапазона.

С целью обеспечения покрытия всех населенных пунктов страны цифровым телевещанием запланирована установка 90 комплектов мощных и 404 комплектов маломощных передатчиков. Кроме того, за счет аренды определенного сегмента зарубежного оператора спутниковой связи будет предоставлен широкий доступ для местного населения к услугам цифрового телевещания и осуществлено распространение общедоступного социального пакета государственных телерадиопрограмм до отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Рядовому зрителю, желающему смотреть цифровое телевидение, необходимо будет проверить, поддерживает ли его телевизор стандарт DVB-T2. На данный момент большинство современных телевизоров, выпускаемых в Узбекистане, уже оснащены встроенным цифровым тюнером, который поддерживает этот стандарт. В дополнение к нему потребуется лишь обычная антенна. В нашей стране производятся самые современные модели телевизоров, способные не только принимать цифровой сигнал, но и поддерживающие технологии Smart-TV и IP-TV. Также, чтобы удовлетворить растущие запросы потребителей, предприятиями АК «Узэлтехсаноат» в течение пяти лет будет осуществлено производство 3 миллионов цифровых телевизионных приемников.

Роман Бондарчук, УзА