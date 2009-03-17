В городах и селах Самаркандской области в преддверии 26-летия независимости нашей Родины проводятся культурно-просветительские мероприятия под девизом “Моя любовь и преданность – тебе, родной Узбекистан!”.

Во встречах, организуемых в соответствии с постановлением Президента нашей страны “О подготовке и проведении празднования 26-летия государственной независимости Республики Узбекистан” от 27 июня нынешнего года, участвуют члены Союза писателей, Творческого союза журналистов, Академии художеств Узбекистана, ученые и пропагандисты духовности.

Председатель Союза писателей Узбекистана, народный писатель Узбекистана М. Ахмедов, писатели и поэты А. Суюн, Х. Бобомуродова, С. Унар, Ф. Тошев, Н. Жонузок, З. Муминова, Ойдиннисо и другие посетили Пастдаргомский, Пайарыкский, Тайлакский и Ургутский районы, встретились с населением, на основе жизненных примеров рассказали о бесценности независимости, благодаря которой кардинально изменились сознание и мышление нашего народа, его отношение к труду и жизни, с каждым годом повышается благосостояние населения.

На одном из таких мероприятий, проведенном в детской школе музыки и искусства № 31 Ургутского района, председатель Творческого союза журналистов Узбекистана С. Хакимов, генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана М. Хазраткулов, известные писатели А. Дилмуродов, А. Кучимов и другие отметили, что широкомасштабные меры, осуществляемые в нашей стране в Год диалога с народом и интересов человека, способствуют благоустройству городов и сел, дальнейшему повышению благосостояния народа. Проанализированы огромные преобразования, происходящие в жизни района. В организованной в соответствии с указом Президента нашей страны от 12 января 2017 года свободной экономической зоне “Ургут” на основе десятков новых проектов организуются производственные предприятия. В горных районах на основе интенсивных технологий заложены новые ореховые плантации и виноградники. В селах района возводится около ста доступных домов на основе обновленных проектов.

– Расположенный в центре района парк является одним из красивейших мест Ургута и любимым местом отдыха жителей, – говорит ветеран труда Ж. Мамадаминов. – Вдобавок к расположенным в парке амфитеатру, школе музыки, плавательному бассейну и спортивному комплексу строится также комплекс “Нуронийлар маскани”. Все это осуществляется благодаря, прежде всего, независимости, работе, направленной на повышение уровня жизни нашего народа. Сегодняшняя встреча с писателями и поэтами, деятелями искусств, учеными произвела на нас большое впечатление.

В ходе встречи ургутская молодежь зачитала отрывки из своих произведений, получила советы и рекомендации от литераторов.

В рамках мероприятий в Самарканде прошли презентация книги “Писатели Самарканда”, выставка картин членов Академии художеств Узбекистана, именитых живописцев и молодых художников, поэтический турнир с участием известных поэтов.

Голиб Хасанов, УзА