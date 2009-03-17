Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении работникам печати и средств массовой информации особо отметил: “…Настоящими журналистами я считаю тех представителей этой профессии, которые смело поднимают вопросы устранения различных преград на пути нашего развития, прежде всего таких негативных проявлений, как бюрократизм, равнодушие, вымогательство, коррупция, для кого долгом и смыслом жизни является формирование общественного мнения, непримиримого к подобным порокам». Эти слова напоминают всем трудящимся этой сферы о необходимости критически взглянуть на свою деятельность, работать с новыми подходами и в соответствии с требованиями времени.

В Национальном пресс-центре состоялся “круглый стол” на тему “Чувство ответственности за свое слово, твердая гражданская позиция и духовное мужество - главный критерий деятельности журналиста”, посвященный исполнению важных задач, вытекающих из поздравления главы нашего государства работникам печати и средств массовой информации.

В мероприятии, организованном Творческим союзом журналистов Узбекистана, приняли участие ответственные работники Службы по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц Аппарата Президента Республики Узбекистан, Национального информационного агентства Узбекистана, Узбекского агентства по печати и информации, Международного пресс-клуба, центральных средств массовой информации, представители факультета журналистики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков, журналисты и молодежь.

Председатель Творческого союза журналистов Узбекистана С.Хакимов, ответственный работник Службы по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц Аппарата Президента Республики Узбекистан З.Эргашев, председатель Международного пресс-клуба Ш.Кудратхужаев, генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана М.Хазраткулов и другие отметили, что уделяемое в нашей стране постоянное внимание совершенствованию деятельности средств массовой информации дает высокие результаты, разъяснение населению сути и значимости реализуемых сегодня реформ во всех сферах жизни общества, усиление в людях чувства сопричастности к осуществляемым мерам во имя процветания Родины требуют от работников сферы еще более ответственного и самоотверженного труда.

Примечательно, что в последнее время кардинально изменяется структура средств массовой информации. В настоящее время негосударственными средствами массовой информации являются почти 53 процента телеканалов, 85 процентов радиоканалов нашей страны. Количество информационных веб-сайтов и порталов в домене Uz сети интернет превысило 400. Большая часть этих интернет-ресурсов действует и на иностранных языках, что свидетельствует о формировании нового поколения работников сферы - интернет-журналистов.

На мероприятии отмечалось, что имеющиеся в нашей жизни проблемы, острые и актуальные вопросы, поднимаемые населением в обращениях в Народные и Виртуальную приемные Президента, их причины и факторы не находят своего полного отражения в средствах массовой информации. Состоялся обмен мнениями по необходимым мерам для изменения ситуации в положительную сторону.

Икром Аввалбоев, УзА