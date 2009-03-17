В целях увековечения памяти Первого Президента Республики Узбекистан и исторической роли Ислама Каримова, его огромного вклада в обретение независимости, построение национальной государственности, а также популяризации его наследия проводится конкурс “Самая лучшая научно-популярная статья, посвященная памяти Ислама Каримова”.

Организаторы конкурса – Национальная телерадиокомпания Узбекистана, Республиканский центр пропаганды духовности, Научно-практический центр национальной идеи и идеологии, Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Министерство культуры Республики Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Академия наук Узбекистана, Союз молодежи Узбекистана, Фонд поддержки общественной деятельности ветеранов Узбекистана “Нуроний”, Республиканский благотворительный общественный фонд “Махалла”, Агентство по печати и информации Узбекистана, Национальное информационное агентство Узбекистана, Информационное агентство “Жахон”, Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан.

Конкурс проводится в один этап в преддверии 80-летия Ислама Каримова.

На конкурс до 31 декабря 2017 года принимаются материалы, опубликованные в 2016-2017 годах в республиканских и зарубежных газетах и журналах, интернет-изданиях.

Для победителей конкурса учреждены следующие награды:

Победитель конкурса “Самая лучшая научно-популярная статья, посвященная памяти Ислама Каримова” награждается специальным дипломом и денежной премией в размере 100-кратной минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан.

Два участника, занявших второе место, награждаются специальным дипломом и денежной премией в размере 75-кратной минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан.

Три участника, занявших третье место, награждаются специальным дипломом и денежной премией в размере 50-кратной минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан.

Наряду с этим организаторы конкурса учредили и поощрительные призы.

Условия конкурса:

на конкурс принимаются работы, опубликованные в национальных и зарубежных газетах и журналах, интернет-изданиях.

При оценке представленных на конкурс научно-популярных статей применяются следующие критерии:

раскрытие огромного вклада, исторической роли Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в обретении независимости, построении национальной государственности;

описание жизни и раскрытие многогранной деятельности Ислама Каримова в качестве выдающейся личности, основателя и строителя свободного гражданского общества и демократического государства, основанного на рыночной экономике;

раскрытие истории становления и укрепления Узбекистана в качестве независимого государства под руководством Ислама Каримова;

соответствие исторической действительности;

широкое использование научных источников;

написание на высоком научном, художественном уровне;

предназначенность для широкого читателя.

К материалам, направленным на конкурс, должны быть приложены:

справка (объективка) об авторе;

сведения о месте жительства, номерах домашнего и рабочего телефонов автора;

копия паспорта автора.

Торжественное награждение победителей конкурса проводится 30 января 2018 года – в день рождения Ислама Каримова.

Материалы с пометкой “На конкурс “Самая лучшая научно-популярная статья, посвященная памяти Ислама Каримова” должны быть направлены по адресу:

100163, город Ташкент, ул. Афросиёб, д. 1/1.

Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан.

Телефон для справок: 239-53-91.

Электронная почта:immm@umail.uz, majmua@umail.uz.