Аббосова Лобар,

старший редактор телерадиоканала “Махалла”

За цикл передач на темы дальнейшего повышения роли махалли в жизни нашего общества, социальной защиты, работы с несовершеннолетними, широкого привлечения махаллинской молодежи к спорту

Бегниязова Кумар,

специальный корреспондент газеты “Туркистон” – “Молодежь Узбекистана” в Республике Каракалпакстан

За активную гражданскую позицию в пропаганде осуществляемой в нашей стране государственной молодежной политики, публицистические материалы о сути проявляющихся в различной форме чуждых идей

Кенгбоев Жасур,

заместитель главного редактора газеты “Оила даврасида”

За цикл статей, в которых широко освещены суть и значение реформ в духовно-социальной сфере

Мадрахимова Фотима,

корреспондент проекта “Подготовка общественно-политических ток-шоу” НАЭСМИ Узбекистана

За цикл материалов об ограждении молодежи от наркомании, безнравственности, различных проникающих извне вредных воздействий, угроз и вызовов под маской “массовой культуры”, повышении духовного мира наших детей, воспитании их в духе национальных и общечеловеческих ценностей

Мударисов Ильдар,

исполняющий обязанности ответственного секретаря газеты “Uzbekistan Today”

За цикл материалов, посвященных роли и значению независимости в судьбе нашего народа, активному участию наших соотечественников в процессе реформ, сути Стратегии действий на новом этапе развития

Ортикхужаева Гулбахор,

редактор сайта www.adolatnashr.uz

За материалы, направленные на популяризацию культуры чтения среди молодежи, широкую пропаганду в сети интернет достижений узбекской литературы

Рахмонкулов Улугбек,

старший редактор главной редакции “Общественно-политические и экономические программы” ГУП телерадиоканала “Тошкент” НТРК Узбекистана

За аналитические материалы, глубоко раскрывшие суть процессов модернизации и обновления нашей страны, проводимых важных общественно-политических и экономических реформ

Туленов Рустам,

корреспондент газеты “Нурлы жол”

За статьи, отражающие важность принципа межнациональной толерантности в укреплении царящих в нашей стране мира и спокойствия

Турсунов Зафар,

главный редактор радио “Пойтахт”

За радиопередачи, посвященные широкомасштабной созидательной работе в возрождении богатого историко-культурного наследия, традиций и ценностей нашего народа

Шерматова Гулшан,

исполняющая обязанности главного редактора газеты “Нуробод” (Самаркандская область)

За аналитические материалы, посвященные решению актуальных проблем в социальной жизни, деятельности государственных органов в сфере диалога с народом

Поощрительных премий творческого конкурса удостоены:

Абдуллаева Хадия

корреспондент телеканала “Менинг юртим”

Абдурахмонов Санжар

заместитель главного редактора газеты “Келажак бунёдкори” (Джизакская область)

Абдурахмонов Салим

корреспондент газеты “Ишонч”

Авезов Амрулло

корреспондент газеты “Овози тожик” по Бухарской области

Юлдашев Хаким

фотокорреспондент газеты “Жамият”

Жураев Орифжон

корреспондент газеты “Наманган садоси”

Матчонова Интизор

редактор Хорезмской областной телерадиокомпании

Менглиев Уктам

редактор телерадиоканала “Узбекистон” НТРК Узбекистана

Норматова Мафтуна

корреспондент радио “Камолот”

Зиятов Ахрор

главный редактор “Маргилон ТВ” (Ферганская область)

Рахмонов Искандар

ветеран труда

Рахмонова Эльмира

специальный корреспондент Андижанской областной телерадиокомпании НТРК Узбекистана

Умирова Адиба

редактор отдела газеты “Хуррият”

Шамсиддин Нодирбек Камариддин угли

корреспондент телерадиоканала “Yoshlar teleradiokanali” НТРК Узбекистана

Шухратов Жонибек

корреспондент газеты “Кармана овози” (Навоийская область)