Осуществляемые под руководством главы нашего государства Шавката Мирзиёева широкомасштабные реформы во всех сферах жизни общества требуют от работников средств массовой информации быть еще более активными, оперативными и инициативными, освещать происходящие в нашей стране процессы на основе глубокого анализа.

Особое внимание этим процессам уделено на состоявшемся в Узбекском Национальном академическом драматическом театре торжественном мероприятии, посвященном 27 июня – Дню работников печати и средств массовой информации.

На мероприятие были приглашены члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители министерств и ведомств, общественных организаций, ветераны журналистики, издатели, полиграфисты, профессора и преподаватели, студенты факультетов журналистики высших учебных заведений.

Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева работникам печати и средств массовой информации зачитал Государственный советник Президента Х.Султанов.

Председатель Творческого союза журналистов Узбекистана С.Хакимов, председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Республики Узбекистан Р.Курбонов, декан факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков А.Матякубов и другие отметили, что с первых лет независимости под руководством Первого Президента нашей страны Ислама Каримова особое внимание уделялось развитию национальной медиа-сферы, укреплению ее материально-технической базы, превращению прессы в подлинную трибуну свободного выражения мнений.

Проводимая Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым благородная работа по установлению искреннего и открытого диалога с народом, своевременному решению волнующих людей вопросов, выведению осуществляемых во всех сферах жизни общества реформ на качественно новый уровень, повышению духовности молодежи ставит перед работниками печати новые задачи. Разработанная по инициативе главы нашего государства Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определила новые перспективы для всестороннего и ускоренного развития государства и общества, модернизации страны. На основе определенных в этом документе задач осуществляются меры по усилению роли СМИ в жизни общества, защите профессиональной деятельности журналистов, обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, внедряются современные формы предоставления информации, касающейся прав и свобод, законных интересов граждан. Особое внимание уделяется подготовке журналистских материалов на основе критического анализа, дальнейшему улучшению качества медиа-продукции. Проводится системная работа по внедрению современных технологий в работу средств массовой информации, поддержке и стимулированию, повышению профессионального мастерства их работников, распространению объективной и достоверной информации. Реализуются широкомасштабные проекты по дальнейшему укреплению взаимодействия между пресс-службами министерств, ведомств, общественных организаций и средствами массовой информации. Распоряжение Президента нашей страны «О создании комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения» от 12 января 2017 года играет важную роль в развитии издательской деятельности в соответствии с современными требованиями, дальнейшем повышении культуры чтения среди молодежи. На мероприятии состоялось вручение дипломов и подарков победителям творческого конкурса «Лучший журналист года», организованного Творческим союзом журналистов Узбекистана совместно с другими организациями. Журналистам, проявившим активность в популяризации спорта в стране, вручены памятные подарки и дипломы Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту. Выступившие на церемонии выразили благодарность Президенту нашей страны за внимание, уделяемое развитию отечественной печати, стимулированию труда работников средств массовой информации. - Сегодня нам необходимо еще более активно, решительно, самоотверженно трудиться, находиться в постоянном творческом поиске, - сказал редактор телеканала “Тошкент”, победитель конкурса «Лучший журналист года» Улугбек Рахмонкулов. - В нашей стране осуществляется всесторонняя поддержка работников средств массовой информации, постоянное внимание уделяется достойной оценке их труда. Мы считаем своим долгом быть достойными высокого доверия, глубоко осознавать возложенную на нас ответственность, преданно служить во имя интересов Родины, нашего народа. На мероприятии представлен спектакль Узбекского Национального академического драматического театра «Мирзо Улугбек». В этот же день в столичном парке культуры и отдыха имени Гафура Гуляма состоялся сайиль для работников средств массовой информации и их детей. Организованы творческие вечера, книжная ярмарка, спортивные соревнования, представлены музыкальные программы. Все аттракционы обслуживали детей бесплатно.

Назокат Усманова, Ёлкин Шамсиддинов (фото), УзА