В Национальном пресс-центре Социал-демократической партией Узбекистана “Адолат” в связи с 27 июня – Днем работников печати и средств массовой информации организовано мероприятие.

Председатель политического совета СДП Узбекистана “Адолат” Н.Умаров и другие отметили, что в объективном освещении идей и целей, деятельности партии, критическом взгляде на ее работу, доведении до широкой общественности новостей из жизни всех звеньев важную роль играют средства массовой информации.

На мероприятии подчеркивалось, что представители СМИ вносят большой вклад в доведение до общественности сути и значения осуществляемых реформ в нашей стране, направленных на построение свободной и процветающей жизни.

В рамках мероприятия были награждены победители смотра-конкурса “Сила – в справедливости!” на лучший журналистский материал, пропагандирующий деятельность партии. В организационную комиссию смотра-конкурса почти от 60 журналистов, активно освещающих деятельность партии, поступило 720 материалов.

По итогам смотра-конкурса авторам лучших материалов по направлениям телевидение, радио, печать и интернет вручены дипломы и подарки.

Шахноза Маматуропова, УзА