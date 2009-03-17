В Национальном пресс-центре состоялась беседа за «круглым столом», посвященная актуальным задачам, стоящим перед средствами массовой информации в обеспечении открытости деятельности органов государственной власти и управления.

В мероприятии, организованном Творческим союзом журналистов Узбекистана совместно с Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, приняли участие представители пресс-служб органов государственной власти и управления, руководители средств массовой информации, профессора-преподаватели, журналисты, студенты, члены «Клуба молодых журналистов».

Председатель Творческого союза журналистов Узбекистана С.Хакимов, член Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий нижней палаты Р.Кушербоев и другие отметили, что важное значение имеет обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, повышение в этом активности СМИ. Закон Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» служит важным руководством повышения эффективности работы в этом направлении.

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах особое значение придается углублению демократических реформ, направленных на совершенствование государственного и общественного строительства. В ней намечены дальнейшее усиление роли парламента и политических партий в модернизации страны, реформирование системы государственного управления, развитие организационно-правовых основ государственной службы, совершенствование системы «Электронное правительство», повышение качества и эффективности государственных услуг, факторы усиления роли институтов гражданского общества и средств массовой информации. На мероприятии этим вопросам уделялось особое внимание.

На мероприятии заслушаны доклады на темы «Правовые основы повышения роли СМИ в обеспечении открытости деятельности органов государственной власти и управления», «Система рейтинговой оценки эффективности внедрения и развития ИКТ в деятельности государственных органов в Узбекистане и ее роль в обеспечении открытости деятельности государственной власти», «Усиление активности СМИ в обеспечении открытости деятельности органов государственной власти и управления: критически-аналитические материалы на актуальную тематику».

Насиба Зиёдуллаева, УзА

Автор фотографий

Шолазиз ШОХИДОЕВ