Май
16
«Лучший журналист года»
Рубрика: Новости
Творческий союз журналистов Узбекистана объявляет конкурс «Лучший журналист года». На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 июня 2016 года до 1 июня 2017 года в газетах, журналах и интернет-изданиях, переданные в эфир телепрограммы и радиопередачи.
Материалы с рекомендациями редакций необходимо направлять через Каракалпакский и областные отделения Творческого союза журналистов Узбекистана до 5 июня нынешнего года с приложением сведений о месте работы, номере телефона, адресе автора и копии паспорта.
Дипломы и ценные подарки победителям и призерам конкурса «Лучший журналист года» будут вручаться 27 июня на праздничных торжествах, посвященных Дню работников печати и средств массовой информации.
Материалы необходимо направлять с пометкой на конкурс «Лучший журналист года» по адресу:
100129, город Ташкент,
улица Навои, дом 30.
Творческий союз журналистов Узбекистана
Телефоны: 244-64-61, 244-37-87.
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