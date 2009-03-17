Творческий союз журналистов Узбекистана объявляет конкурс «Лучший журналист года». На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 июня 2016 года до 1 июня 2017 года в газетах, журналах и интернет-изданиях, переданные в эфир телепрограммы и радиопередачи.

Материалы с рекомендациями редакций необходимо направлять через Каракалпакский и областные отделения Творческого союза журналистов Узбекистана до 5 июня нынешнего года с приложением сведений о месте работы, номере телефона, адресе автора и копии паспорта.

Дипломы и ценные подарки победителям и призерам конкурса «Лучший журналист года» будут вручаться 27 июня на праздничных торжествах, посвященных Дню работников печати и средств массовой информации.

Материалы необходимо направлять с пометкой на конкурс «Лучший журналист года» по адресу:

100129, город Ташкент,

улица Навои, дом 30.

Творческий союз журналистов Узбекистана

Телефоны: 244-64-61, 244-37-87.

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