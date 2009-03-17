В комплексе «Медиа-холл» Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана 15 мая начался международный научно-культурный конгресс “Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами”.

В мероприятии, организованном Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации Узбекистана при сотрудничестве с Центром “Стратегия развития”, Академией наук, Академией художеств, представительствами ЮНЕСКО и Фонда имени Конрада Аденауэра (Германия) в нашей стране, принимают участие ученые, руководители международных организаций из США, Великобритании, Китая, Германии, Нидерландов, Японии, Индии, Турции, Польши, Франции, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, представители дипломатического корпуса, эксперты.

В Узбекистане уделяется большое внимание сохранению и изучению богатого культурного наследия, пропаганде в мировом масштабе вклада нашего народа в общечеловеческую цивилизацию. Об этом говорили председатель Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан А.Саидов, министр культуры М.Муратов, вице-президент Академии наук Республики Узбекистан Б.Абдухалимов, председатель правления Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана Ф.Абдухаликов, исполняющая обязанности главы представительства ЮНЕСКО в нашей стране К.Пиккат, региональный уполномоченный представитель Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии Томас Кунце и другие.

В принятой по инициативе Президента нашей страны Шавката Мирзиёева Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определены масштабные цели по сферам культуры, науки, литературы и искусства.

Своим богатым культурным наследием, духовными ценностями, большими достижениями в науке и образовании Узбекистан внес весомый вклад в развитие человечества. Его богатое наследие хранится в сотнях музеев, научно-исследовательских институтах, галереях и архивах страны.

– Узбекистан, расположенный на Великом шелковом пути, – страна с богатым культурным наследием, – говорит Криста Пиккат. – Историко-культурные объекты Самарканда, Бухары, Хивы и Шахрисабза внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Узбекистан по праву может гордиться и своим нематериальным наследием. Передаваемые от поколения поколению бессмертные традиции – Шашмаком, Катта ашула, Навруз, аския и культурное наследие Байсуна внесены в Репрезентативный список ЮНЕСКО. При сотрудничестве с представительством нашей организации в Узбекистане в полномочных сферах реализуется множество проектов. Установленные надежные отношения способствуют дальнейшему развитию взаимного сотрудничества.

Весьма значительная часть духовного наследия нашей страны хранится в зарубежных музеях, фондах частных коллекционеров. Гордостью собрания древнего буддийского искусства Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге является Айртамский фриз, найденный на городище Айртам вблизи Термеза. В фонде Музея народного искусства в Стокгольме бережно и с соблюдением всех правил хранится богатейшая коллекция прикладного искусства Узбекистана (художественный металл, керамика), собранная в Ташкенте, Самарканде, Фергане в конце XIX – начале XX веков. Особо следует выделить “Уголок Узбекистана” в Национальном музее этнологии города Осака (Япония), созданный большим другом Узбекистана, ученым-археологом Кюдзо Като, на протяжении многих лет проводившего поиски на территориях исторических памятников Сурханского оазиса.

А сколько рукописей, древних манускриптов, писем, художественных предметов хранится в библиотеках и музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа, Венеции, Генуи, Берлина, Стокгольма, Каира, Тегерана, Стамбула.

С целью поиска, сохранения и предоставления вниманию народа этих исторических богатств реализован медиа-проект “Культурное наследие Узбекистана в мировых собраниях”. На международном форуме состоялась презентация этого проекта. Была представлена книга-альбом “Культурное наследие Узбекистана”. Книга-альбом в пяти томах издана на узбекском, английском, русском языках, 1 том – “Собрание Государственного музея Востока” (Москва), 2 том – “Собрание Российского Этнографического музея” (Санкт-Петербург), 3 том – “Собрание Государственной Третьяковской галереи” (Москва), 4 том – “Ковры и вышивки Узбекистана в собраниях мира” (Россия, США, Канада, Австралия), 5 том – “Произведения Алишера Навои в собраниях Российской национальной библиотеки” (Санкт-Петербург).

Участники форума особо отметили, что Узбекистан известен всему миру своей древней историей, своеобразными традициями и обычаями, ценностями, множеством историко-архитектурных и культурных памятников.

Председатель парламента Федеральной земли Саксония (Германия) Матиас Ресслер в своем видео-обращении отметил, что эти медиа-проект и собрание будут служить пропаганде культурного наследия Узбекистана во всем мире, укреплению международных культурных связей. Подчеркнул, что Германия – сторонник последовательного развития сотрудничества с Узбекистаном во всех направлениях, в том числе и в сфере культуры.

В рамках форума также состоялась презентация проекта подготавливаемых к изданию книг-альбомов “Музыкальное наследие Узбекистана”, “Собрание Государственного Эрмитажа”, “Собрание Государственного исторического музея”, “Собрание Института восточных рукописей” и “Ковроткачество Узбекистана: традиция, сохраненная в веках”. В подготовке книг принимают участие известные ученые, искусствоведы, музыковеды, востоковеды.

По мнению международных экспертов, проект «Культурное наследие Узбекистана в мировых собраниях» по масштабам не имеет аналогов в мире. В процессе подготовки книг-альбомов к изданию проведена исследовательская работа по сбору и обобщению лучших артефактов, вывезенных из Узбекистана. Среди них – археологические находки, керамические, металлические изделия, образцы нумизматики, ткачества, ювелирного, изобразительного искусства.

– Наш музей на протяжении ряда лет сотрудничает с учеными Узбекистана в реализации проекта «Культурное наследие Узбекистана в мировых собраниях», – говорит директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова. – В рамках этого масштабного проекта в прошлом году в нашем музее проводилась выставка “Сокровища культурного наследия Узбекистана”. Убеждена, что будут расширяться масштабы проекта и ряды международных специалистов, которые работают над его продолжением, подготовкой новых разработок и изданий.

По указу Президента нашей страны Шавката Мирзиёева от 10 мая нынешнего года за многолетний плодотворный труд в сфере науки, достойный вклад в дело повышения интеллектуального и духовного потенциала молодого поколения, а также активное участие в общественной жизни страны заведующий отделом Института искусствоведения Академии наук Республики Узбекистан, академик Эдвард Ртвеладзе награжден орденом “Эл-юрт хурмати”. Участники конгресса поздравили научного руководителя медиа-проекта «Культурное наследие Узбекистана в мировых собраниях», крупного ученого историка и археолога Эдварда Ртвеладзе с высокой государственной наградой и 75-летием.

– Президент нашей страны уделяет большое внимание укреплению роли науки в социально-экономическом развитии страны, всесторонней поддержке деятельности ученых, – говорит Эдвард Ртвеладзе. – Проект, проводимый при сотрудничестве с международными специалистами, рассчитан на многие годы. Это будет способствовать более широкой пропаганде богатого и уникального культурно-исторического наследия народа Узбекистана.

В первый день работы конгресса были заслушаны доклады о культурах и художественных традициях регионов Узбекистана, искусстве нашей страны и артефактах в собраниях мира.

В этот день состоялась презентация телеканала “Караван ТВ”, специализирующегося на широком освещении культуры и искусства Узбекистана. Проводились традиционный медиа-фестиваль “Журналистлар бахори”, демонстрация национальных блюд и конкурс плова.

Нодира Манзурова,

Отабек Мирсагатов (фото), УзА