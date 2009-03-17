Во Дворце «Туркистон» в Ташкенте состоялось награждение победителей международного конкурса на ХII Национальную премию в области журналистики «Олтин калам» («Золотое перо»).

В церемонии награждения приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители министерств и ведомств, творческих и общественных организаций, сотрудники пресс-служб, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и представительств международных организаций, аккредитованных в нашей стране.



Председатель организационного комитета конкурса, председатель Творческого союза журналистов Узбекистана С.Хакимов и другие отметили, что благородная работа, осуществлявшаяся под руководством Первого Президента нашей страны Ислама Каримова по коренному реформированию деятельности средств массовой информации, превращению их в четвертую власть, дальнейшему укреплению их материально-технической базы, повышению профессионального мастерства журналистских кадров, сегодня последовательно продолжается.

Инициативы главы нашего государства Шавката Мирзиёева, направленные на дальнейшее развитие всех сфер жизни общества, защиту интересов народа, повышение уровня и качества жизни людей, установление открытого, искреннего и конструктивного диалога с населением, получают широкую поддержку народа.

Указ Президента нашей страны “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года играет важную роль во внедрении абсолютно новых принципов и подходов для дальнейшего устойчивого и динамичного развития нашей страны. Все это требует от работников средств массовой информации широкого и подробного освещения, всестороннего разъяснения народу происходящих в нашей стране процессов обновления и преобразований, формирования критически-аналитического отношения к встречающимся в обществе различным недостаткам.

В результате уделяемого большого внимания медиа-сфере в нашей стране растет число средств массовой информации. Негосударственные СМИ составляют 53 процента печатных изданий и 85 процентов телерадиоканалов. В качестве средств массовой информации зарегистрировано более 330 веб-сайтов, большинство из которых также действуют в негосударственном секторе. Сегодня медиа-структуры нашей страны ведут свою деятельность на 7 языках проживающих в Узбекистане наций и народностей, а также на ряде иностранных языков.

Международный конкурс на Национальную премию “Олтин калам” призывает журналистов к повышению их профессиональной активности и инициативности, способствует формированию у них аналитического, свободного и вместе с тем ответственного подхода к освещению событий.

Конкурс, проводимый Творческим союзом журналистов Узбекистана и Центром по переподготовке журналистов совместно с Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации, Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств, Национальной телерадиокомпанией, Министерством культуры, Советом Федерации профсоюзов и информационным агентством “Uzreport”, вызывает все больший интерес у работников отечественных СМИ.

За прошедшие годы в конкурсе приняли участие свыше 5,5 тысячи журналистов с почти 80 тысячами творческих работ. Победителями стали 237 журналистов, более 70 работников сферы награждены премиями, учрежденными представительствами международных организаций.

На конкурс нынешнего года 520 журналистов представили около 9,5 тысячи материалов. В рамках конкурса, направленного на выявление лучших журналистских работ в области телевидения, радио, печатных средствах массовой информации и интернет-изданиях, присуждаются главная премия, по три премии в каждом направлении, а также поощрительные премии “За лучший фоторепортаж” и “Лучшая пресс-служба”. В нынешнем году их число пополнили номинации “За лучший материал зарубежного журналиста об Узбекистане” и “За лучший материал, пропагандирующий читательскую культуру в СМИ”.

Расходы, связанные с проведением конкурса и награждением победителей, профинансированы за счет средств Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

На церемонии вручены также премии, учрежденные Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств и другими организациями.

Со своими премиями приняли участие Информационный центр представительства ООН в нашей стране, представительства ОБСЕ, ЮНЕСКО, проекта ЮСАИД, Ассоциации народных университетов Германии, международной организации “Региональный диалог” (Словения), компании “Softline”, посольства США и Китайской Народной Республики.

Главной Национальной премии удостоена редакция журнала “Тафаккур”. Коллектив журнала награжден специальным дипломом, нагрудным знаком и статуэткой “Олтин калам”, а также денежным вознаграждением в 200-кратном размере минимальной заработной платы, установленной в нашей стране.

- “Олтин калам” – это премия, свидетельствующая о признании народа, - говорит главный редактор журнала, народный писатель Узбекистана Эркин Аъзам. - Президент нашей страны уделяет особое внимание диалогу с народом, глубокому изучению забот и чаяний людей. Мы должны соответствовать требованиям нынешнего стремительно меняющегося времени, быть еще более активными, оперативными, всем сердцем чувствовать свою ответственность за будущее Родины, укрепление гражданской позиции наших соотечественников.

Победителям и призерам вручены дипломы и призы, денежные вознаграждения. Представлен концерт с участием мастеров искусства и молодых исполнителей.

На мероприятии выступила заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Т.Нарбаева.