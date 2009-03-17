В Сариасийском районе состоялся семинар на тему “Программа Стратегии действий и средства массовой информации”.

В мероприятии, организованном Сурхандарьинским областным управлением по печати и информации совместно с областным отделением Творческого союза журналистов Узбекистана, приняли участие руководители средств массовой информации, журналисты, поэты и писатели, молодые литераторы.



Начальник областного управления по печати и информации У.Олтибоев, руководитель областного отделения Творческого союза журналистов Н.Тураев и другие особо отметили, что в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определены приоритетные задачи по всестороннему развитию экономики нашей страны, обеспечению благополучия и дальнейшему повышению уровня жизни населения.

В этом документе особое внимание уделено повышению роли средств массовой информации, защите профессиональной деятельности журналистов. Намечено широкое разъяснение населению сути и значения Стратегии действий, оперативное информирование общественности об этапах ее осуществления, подробное освещение на местах хода исполнения Государственной программы “Год диалога с народом и интересов человека”.

В области в настоящее время ведут деятельность 31 газета, 4 телеканала, один журнал, один радиоканал. Особое внимание уделяется внедрению современных информационно-коммуникационных технологий, укреплению материально-технической базы периодических печатных изданий. Общество с ограниченной ответственностью “Денов босмахонаси” модернизировано и оснащено современным печатным оборудованием стоимостью 273 тысячи долларов. Созданы широкие возможности для качественного выпуска периодических изданий области. В нашей стране предоставляется ряд льгот средствам массовой информации, типографиям, издательствам и телерадиокомпаниям, уменьшены налоговые ставки, что способствует их устойчивому развитию.

Участники семинара ознакомились с опытом работы газеты “Сариосиё”, обменялись опытом. Обсуждены вопросы широкого освещения реализуемых в нашей стране реформ по дальнейшему углублению демократии, построению сильного гражданского общества, укреплению прав человека, межнационального согласия и религиозной толерантности, мира и стабильности, дальнейшему повышению благополучия населения и другим приоритетным направлениям.

- О происходящих в районе изменениях стараемся быстро донести до населения на узбекском и таджикском языках, - говорит главный редактор газеты “Сариосиё” Абдураим Рахмонов. - Наряду со всеми регионами нашей страны Стратегия действий будет способствовать развитию на новом уровне и нашего горного района. На основе этого документа, обозначившего приоритетные направления развития Узбекистана, особое внимание уделяем своевременному ознакомлению наших читателей с реализуемой в районе широкомасштабной работой.

Участники ознакомились с работой, проводимой в районе согласно распоряжению Президента нашей страны “О создании комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения” от 12 января 2017 года. Состоялась презентация недавно изданных произведений поэтов, писателей и молодых литераторов области. Награждены победители организованных в районе смотров-конкурсов “Лучшая семья книголюбов”, “Самый молодой читатель”.

Холмумин Маматрайимов, УзА