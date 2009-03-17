В Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялся семинар “Реализация Стратегии действий: совершенствование законодательства об упорядочении деятельности средств массовой информации”.

В семинаре, организованном Комитетом нижней палаты по вопросам информации и коммуникационных технологий, приняли участие представители средств массовой информации и институтов гражданского общества, ученые и специалисты в сфере информации.



Заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан С.Отамуратов, председатель Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий И.Абдуллаев и другие отметили, что в годы независимости реализована широкомасштабная работа по демократизации и либерализации информационной сферы, за истекший период принято более 10 соответствующих законов, которые эффективно внедряются в практику.

На мероприятии были обсуждены намеченные в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах законопроекты “О внесении изменений и дополнений в Закон “О защите профессиональной деятельности журналиста” и “О внесении изменений и дополнений в Закон “О средствах массовой информации”. Речь шла о повышении роли национальных средств массовой информации в процессе обеспечения общественности оперативной и достоверной информацией об общественно-политических и экономических реформах в нашей стране.

- Вопросы повышения роли средств массовой информации в жизни общества, защиты профессиональной деятельности журналиста обозначены в качестве одного из приоритетных направлений Стратегии действий в процессе совершенствования системы государственного и общественного строительства, - говорит депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Эркин Холбутаев. - Принятие обсужденных сегодня законопроектов обозначит четкий механизм поддержки государством деятельности средств массовой информации, будет иметь важное значение в усилении роли СМИ и журналистов в реализации общественного контроля. Создание условий для свободной деятельности средств массовой информации, усиление общественного контроля возлагает на нас, депутатов, большие задачи.

Азима Киёсова, УзА