Дорогие соотечественники!

На нашу благодатную землю вместе с весной приходит долгожданный, любимый всеми нами прекрасный праздник Навруз.



От всего сердца, искренне поздравляю всех жителей нашей страны с этим замечательным праздником – Новым годом по восточному календарю.

В эти светлые дни желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, счастья и удачи, мира и благополучия.

Уважаемые друзья!

В этом году праздник Навруз проходит во всех городах и селах нашей страны как всенародный сайиль, что придает ему особую яркость и красоту.

Дух и философия Навруза созвучны благородным идеям и целям Года диалога с народом и интересов человека.

Весь наш народ, поздравляя друг друга, отмечает Навруз в приподнятом и радостном настроении повсеместно – на просторах долин и в предгорьях, в цветущих садах и парках. Готовятся сумаляк, другие весенние яства, проходят гулянья и праздничные представления.

Люди благодарят Всевышнего за мирные дни, проявляют друг к другу особую доброту и милосердие, щедрость и великодушие, навещают почтенных аксакалов и матерей, всех, кто нуждается в помощи и поддержке, проводят хашары, вносят свой вклад в благоустройство махаллей, всей нашей страны в целом. В таких добрых делах заключаются суть и глубокий смысл Навруза.

Дорогие соотечественники!

Сегодня наши умелые дехкане и фермеры с большими надеждами и планами начинают новый посевной сезон. Мы искренне поздравляем их и от чистого сердца желаем, чтобы наступивший год стал для всех нас удачным и благополучным, а урожай – обильным.

Навруз – поистине самый любимый праздник для проживающих в нашей стране представителей разных наций и народностей, всего нашего многонационального народа.

Сегодня, отмечая этот прекрасный праздник, мы желаем народам всех стран ближнего и дальнего зарубежья мира и спокойствия, благополучия и прогресса.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю всех вас с чудесным праздником Навруз и выражаю свои самые сердечные пожелания.

Пусть Навруз принесет на нашу родную землю мир и благоденствие, счастье, достаток и процветание!

Пусть в каждой семье, в каждом доме будет много радостных и светлых дней!

Пусть сбудутся все наши добрые надежды и устремления!

Пусть всегда над нашей страной будет чистое небо!

С праздником Навруз, дорогие мои!

Шавкат Мирзиёев,

Президент Республики Узбекистан