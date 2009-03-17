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Дорогие соотечественники!
На нашу благодатную землю вместе с весной приходит долгожданный, любимый всеми нами прекрасный праздник Навруз.
От всего сердца, искренне поздравляю всех жителей нашей страны с этим замечательным праздником – Новым годом по восточному календарю.
В эти светлые дни желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, счастья и удачи, мира и благополучия.
Уважаемые друзья!
В этом году праздник Навруз проходит во всех городах и селах нашей страны как всенародный сайиль, что придает ему особую яркость и красоту.
Дух и философия Навруза созвучны благородным идеям и целям Года диалога с народом и интересов человека.
Весь наш народ, поздравляя друг друга, отмечает Навруз в приподнятом и радостном настроении повсеместно – на просторах долин и в предгорьях, в цветущих садах и парках. Готовятся сумаляк, другие весенние яства, проходят гулянья и праздничные представления.
Люди благодарят Всевышнего за мирные дни, проявляют друг к другу особую доброту и милосердие, щедрость и великодушие, навещают почтенных аксакалов и матерей, всех, кто нуждается в помощи и поддержке, проводят хашары, вносят свой вклад в благоустройство махаллей, всей нашей страны в целом. В таких добрых делах заключаются суть и глубокий смысл Навруза.
Дорогие соотечественники!
Сегодня наши умелые дехкане и фермеры с большими надеждами и планами начинают новый посевной сезон. Мы искренне поздравляем их и от чистого сердца желаем, чтобы наступивший год стал для всех нас удачным и благополучным, а урожай – обильным.
Навруз – поистине самый любимый праздник для проживающих в нашей стране представителей разных наций и народностей, всего нашего многонационального народа.
Сегодня, отмечая этот прекрасный праздник, мы желаем народам всех стран ближнего и дальнего зарубежья мира и спокойствия, благополучия и прогресса.
Уважаемые соотечественники!
Еще раз поздравляю всех вас с чудесным праздником Навруз и выражаю свои самые сердечные пожелания.
Пусть Навруз принесет на нашу родную землю мир и благоденствие, счастье, достаток и процветание!
Пусть в каждой семье, в каждом доме будет много радостных и светлых дней!
Пусть сбудутся все наши добрые надежды и устремления!
Пусть всегда над нашей страной будет чистое небо!
С праздником Навруз, дорогие мои!
Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан