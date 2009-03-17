Состоялось очередное заседание Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке деятельности негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

В заседании, проходившем в форме видеоселекторного совещания, приняли участие представители Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, члены общественных комиссий по социальному партнерству при областных Кенгашах народных депутатов и Ташкентском городском Кенгаше народных депутатов, представители ННО и СМИ.



Председатель парламентской комиссии А.Саидов и другие отметили, что внедряются новые механизмы по развитию институтов гражданского общества, повышению их социальной активности, усилению роли средств массовой информации, обеспечению открытости деятельности органов государственного управления.

На заседании были подведены итоги деятельности общественного фонда при Олий Мажлисе за 2016 год, предоставлены сведения о запланированных на текущий год проектах и программах. Общественный фонд при парламенте ежегодно содействует в реализации более 250 проектов. В частности, в 2016 году на основе решений парламентской комиссии более 12 миллиардов сумов были предоставлены в форме государственных грантов и социальных заказов. Эти средства направлены на финансирование проектов и программ негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и других институтов гражданского общества.

В этом году на поддержку ННО, СМИ и других институтов гражданского общества из госбюджета выделено 12 миллиардов сумов в форме государственных грантов, социальных заказов и субсидий.

На заседании особое внимание уделялось задачам по обеспечению активного участия ННО, СМИ и других институтов гражданского общества в реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и Государственной программы “Год диалога с народом и интересов человека”.

В программах, реализуемых общественным фондом, особое внимание уделено обеспечению социально-экономических прав, свобод и интересов детей, молодежи, женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями.

В текущем году планируется осуществление созидательной работы по восстановлению мемориального комплекса Имама Бухари, подготовка и издание буклетов, брошюр по воспитанию у молодежи бережного отношения к культурно-историческим ценностям и по другим направлениям. Планируется проведение международной научно-практической конференции “Деятельность Имама Бухари и современность”, издание книги-альбома “Имам Бухари и его духовное наследие”.

Гозал Сатторова, УзА